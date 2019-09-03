【逃犯條例】記協、攝記協發聲明　批警周一晚於旺角警署外阻採訪

反對修訂《逃犯條例》風波持續數月，於周一（2日）晚上警方於旺角警署外進行拘捕及清場行動時，有多名記者被推倒受傷，當中有電視台攝影師需要送院治理。 香港記者協會及香港攝影記者協會今日（3日）分別發表聲明，譴責在場警員惡意推跌記者，並導致攝影器材受損。記協稱，過往曾多次要求警方避免惡意針對記者，但仍未有改善。攝記協則呼籲警方應保持應有的專業態度，配合記者採訪工作，以發揮第四權的監察作用。

示威者包圍旺角警署及太子站出口。(王譯揚攝)

香港記者協會就周一（2日）於旺角警署外發生的衝突發表聲明，稱警員曾於無示威者在場、無人衝擊及未有作出警告的情況下，近距離向在場記者施放胡椒噴霧及施放催淚彈。

攝影師被速龍推跌 需要送院治理

聲明內稱，當時記者欲拍攝警員拒絕讓在場急救員向被捕女子施救的情況，惟隨即被警員近距離施放胡椒噴霧，其後更向記者群施發催淚彈。而速龍小隊亦粗暴地推開多名記者，NOW新聞台攝影師於無衝擊的情況下，被速龍小隊成員推跌，導致左手受傷，需要送院治理。記協稱，過往多次衝突亦有警員阻撓記者採訪、施暴的情況，惟警方未有作任何改善，要求政府及警務處就事件交涉，並正視警員濫權濫暴問題。

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香港攝影記者協會亦就事件發表聲明，譴責警員惡意推跌記者，並令記者的鏡頭被推跌損毀。聲明內又批評，在場的警員都沒有展示委任證和警員編號，「速龍」隊警員更蒙上臉罩，令在場記者投訴無門。攝記協稱當時現場不見示威者，認為警員的行為具針對性，呼籲警方保持應有的專業工作態度，配合記者採訪工作，以發揮第四權的監察作用。

於過往多次的示威活動中，警員曾多次以「曱甴」形容示威者及記者。警方曾於記者會上，迴避會否要求前線警員停止用這個侮辱性言詞的提問，僅表示記者和警員都有壓力，而現場不時有示威者及市民用挑釁說話針對警方，希望大家諒解、溝通及互相尊重。過往亦有記者在警方的例行記者會上，讀出宣言譴責警方妨礙記者採訪，當時警方曾稱明白大家的工作面對困難，並承諾會認真改善情況。