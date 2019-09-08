港生於「國際大都會奧林匹克」奪一金、七銀以及兩銅優異成績

第四屆「國際大都會奧林匹克」今年9月日1至6日在俄羅斯莫斯科舉行，本港8名學生代表在比賽，分別於個人賽中勇奪一面金牌、五面銀牌和兩面銅牌，以及在團體賽中赢得銀獎。 教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在賽事中表現出色，他又指，政府已於本年3月，向資優教育基金額外注資8億元，以鼓勵更多機構為資優學生提供多元化的校外進階學習課程，預計新學年可為資優學生提供更多優質的學習機會，進一步發展他們多方面的潛能。

8名為港爭光的學生分別是，資訊科技組比賽中梁譽曦（拔萃男書院）及袁樂勤（香港培正中學）分別奪得一面金牌和一面銀牌；物理組比賽中，關亮節（聖保羅男女中學）及劉思進（拔萃男書院）就各贏得一面銀牌。

至於化學組比賽，葉恩銘（保良局百周年李兆忠紀念中學）及周景毅（喇沙書院）則各取得一面銀牌；至於數學組比賽，則由Sheremeta Daniel Weili（香港國際學校）及徐長龍（西島中學）各獲得一面銅牌。

八名學生代表香港參第四屆「國際大都會奧林匹克」，成績卓越。他們是（由左至右）劉思進、周景毅、袁樂勤、葉恩銘、梁譽曦、關亮節、Sheremeta Daniel Weili、徐長龍。(政府新聞處圖片)

教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在賽事中表現出色，他說：「今年香港隊取得佳績，顯示香港學生在科學、科技及數學方面的潛質優厚及非凡的解難能力，同時敢於面對挑戰，發揮堅毅不屈的精神。」他又指，政府於本年三月，向資優教育基金額外注資8億元，以鼓勵更多機構為資優學生提供多元化的校外進階學習課程，而資優教育諮詢委員會已接獲不少機構申請基金的資助，並會按既定程序處理，預計可於新學年為資優學生提供更多優質的學習機會，進一步發展他們多方面的潛能。

「國際大都會奧林匹克」是一項涵蓋數學、化學、物理和資訊科技四個學科的比賽。今屆賽事共有來自45個城市或地區，約350位學生參加。