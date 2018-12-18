【資優生】考全級首五名仍被「藤條炆豬肉」　家長期望愈高愈躁底

望子成龍、望女成鳳是大多數父母的期望，但有調查發現，父母高期望或對資優子女帶來壓力。有基層家庭出身的媽媽，要求資優女兒每次須考獲全級首五名，即使女兒一直達到要求，她亦會為了女兒在考試前睇小說而大動肝火，甚至出動衣架「藤條炆豬肉」，她最終在接受家長培訓後，學習到調整對子女的要求，以及與子女的相處之道。

香港資優教育學苑2017年初進行「家長期望」調查，以網上問卷形式訪問801名資優生，發現家長對資優生期望愈高，會令子女情緒愈易激動、壓力大，更易鼓吹完美主義、對學校課堂不感興趣，而且資優生擅長的東西太多，難訂立專注發展的目標。

家長蓋太（右）感激香港資優教育學苑提供家長培訓，令她學習到如何與女兒相處。（鄧穎琳攝）

考全級第二被譏「千年老二」 睇小說被當懶散

約30年前從內地來港的蓋太指，一家四口全賴丈夫工作支撐，屬基層家庭，即使子女十分聰明，亦難提供培訓，她感受學苑提供大量免費或低收費課程給女兒及家長，擴闊女兒的視野。

她坦言，自己從前對子女要求相當高，要求女兒每次考試須考獲全級首五名，即使女兒達到要求，她亦會因女兒不願備戰考試而大動肝火，「同學叫佢做『千年老二』，因為每次都考第二名......試過考試前見到她睇小說都唔溫書，我就攞起衣架想打佢，佢搶走衣架後，遞杯水叫我唔好嬲，我當刻好慚愧。」她參加學苑的家長訓練班後，調節了對子女的期望，亦學習了與子女的相處之道。

自2008年起提供服務的香港資優教育學苑更請來3名首屆獲取錄的學員分享。左起為余浩榮、駱美君及盧安迪。（鄧穎琳攝）

資優生分享兒時經歷：問題太多被老師設限 只能問三條問題

事實上，學生在課堂上離座、拉著老師，試前不願溫習，未必是他們頑皮或者「問題兒童」，更可能是資優生。現年27歲的余浩榮，在香港科技大學取得學位，到香港中文大學及香港大學進修心理學後，更取得獎學金到牛津大學深造心理學博士。他直言，自己從小求知慾強，愛發問，「會在堂上拉住寫緊黑板嘅老師衫尾，要老師講解」，更會列出清單在課後拉著老師發問，最終被老師限制只能問三條問題，以及在轉堂期間發問。一度被誤以為是過度活躍症學童的他，經評估後確認屬「資優生」。他感激當初學苑提供培訓課程，令他認識到不少朋友，亦學習到學校課程外的知識，「學苑入面大家都會問問題，我唔係異類。」

負責是次調查的學苑研究部主管馮子豪形容，家長的期望對資優子女而言屬「兩刃劍」，建議資優生家長多與子女溝通，平衡現實情況，協助子女訂立能令他們開心及可行的目標。香港資優教育學苑前學員兼史丹福大學經濟學系博士生盧安迪直言，資優生自尊心較重，建議家長想了解子女內心世界時，先由自己的工作上遇到的困難說起，讓他們身同感受，再引導他們分享內心世界。

吳大琪指將會加強培訓初中資優生，為本港培育STEM人材。（鄧穎琳攝） 學苑院長：本港學生機械人表現落後內地生 未來將加強培訓 香港資優教育學苑院長吳大琪表示，因應政府及教育局積極推動STEM教育（科學、技術、工程、醫學），學苑亦從過往機械人大賽中得悉，本港學童對機械人的基礎知識不及內地學生，故將會加強培訓初中資優生，盼為本港培育STEM人材。他解釋，日後學苑的STEM課程將「由零教起」，不再只「砌LEGO機械人」。除STEM課程有改革外，學苑料最快明年春季新增線性代數、C++電腦編程課程。

香港資優教育學苑發佈家長期望對資優子女影響的調查。（鄧穎琳攝）

學苑課程將來或列入大學計分制內

學苑為更有效培訓資優生，早前更改會員要求，不論是學校推薦還是自薦者，均須完成約3至4個月的網上課程，並通過考核，才會被納為正式會員，以減低會員未能完成課程、浪費資源的機會。吳大琪透露，已有約4000名學生參與網上課程，當中約一半人完成課程並通過考核，而在不再為學校推薦學生人數設限後，學苑首輪接到與以往相若的推薦人數，惟學校數量減，故正推出本學年第二輪收生，暫未知最終新增會員數目。

他另透露，不少家長關心課程對入大學有否幫助，而教育局亦期望資優教育能扮演更重要角色，故希望讓完成指定課程或活動的學苑學生可有個「名份」。他解釋，學苑課程不會與文憑試內容重疊，教育局需時與各大學討論成績換算方法，料需時至少一年。