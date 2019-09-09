蓬瀛仙館捐款逾一千萬　助北區醫院建泌尿外科檢測中心

香港人口老化愈趨嚴重，對社區、醫療的壓力亦增加。蓬瀛仙館今年建館90周年，共捐出2056萬元推出「共建健康社區捐獻計劃」，為新界各區提供醫療護理服務，紓緩社群的醫療開支壓力。是次受惠機構包括北區醫院慈善信託基金、大埔醫院、仁濟醫院及博愛醫院。

捐款當中1470萬元用於支援北區醫院成立首間「泌尿外科檢測中心」，中心內將增設專科設備，提供一站式泌尿外科的綜合護理服務，預計在未來可縮短病人輪候時間。 另外亦有131萬元款項捐贈給「北區醫院慈善信託基金」，用以支援醫院服務。

新界東醫院聯網泌尿外科教授吳志輝表示，有預測顯示，及至2023年北區、大埔及沙田老人比例將增加至77%至99%，而不少老人均有泌尿方面的問題，北區醫院成立監測中心，將能改善病人的診治，縮短等候時間，令服務質素提高。

新界東醫院聯網泌尿外科教授吳志輝表示，獲捐贈成立「泌尿外科檢測部」，可以減少病人輪候時間，改善服務質素。（袁澍攝）

此外，有250萬元善款捐贈給仁濟醫院，用以推出全港首架「感創智善流動車」，幫助行動不便的認知障礙患者。該車引入外國的設備，但將方式本土化，未來將流動到全港各地，在社區服務行動不便的患者。

博愛醫院則獲捐贈109萬元強化中醫流動醫療車服務；大埔醫院則獲得97萬元，用以添置設備，促進病人護理、康復及推廣教育。