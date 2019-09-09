1-Day ACUVUE隱形眼鏡含異物需回收　約100盒已於香港市場分發

衞生署今日（9日）接獲生產商Johnson & Johnson Vision Care, Inc.通知，正回收特定批號的1-Day ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM隱形眼鏡。 生產商確定受影響批號當中含有異物，當中有兩個批號有進口本港，分別為「3957490106」及「3957490109」。生產商透露，約100盒受影響產品已被分發至本地市場，至今無接獲嚴重不良反應事故的報告。生產商已查明原因及採取修正行動。

衞生署稱，今日接獲生產商Johnson & Johnson Vision Care, Inc.通知，現正自願回收特定批號的1-Day ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM隱形眼鏡。

根據生產商提供的資料，該公司接獲報告指部分批號的隱形眼鏡含有異物，因而需要回收。生產商確定有數批受影響批號有供應不同地區市場，當中兩個批號有進口本港。受影響批號如下：

（衞生署提供）

生產商的資料顯示，約100盒受影響產品已被分發至本地市場，至今沒有接獲嚴重不良反應事故的報告。生產商已查明原因及採取修正行動。

衞生署發言人建議，正使用有關產品的市民應立即停用，並應檢查其產品包裝盒及每隻隱形眼鏡獨立包裝上印載的批號是否屬受影響批號，又透露署方至今未有接獲使用與受影響隱形眼鏡相關的不良事故報告。發言人指，市民使用上述產品後如有疑問或不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。

市民可致電生產商設立的熱線（2588 1100）查詢及跟進，服務時間為星期一至五上午九時至下午七時，以及星期六、日及公眾假期上午九時至下午六時。