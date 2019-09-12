【逃犯條例】記協接逾50宗涉警阻採訪投訴　促警隊向傳媒致歉　

反修例風波持續，傳媒採訪屢受阻，香港記者協會及香港攝影記者協會今日（12日）指出，至今已收到逾50宗涉及警員無理阻礙採訪投訴，形容連月來的工作環境，史無前例惡劣。 記協及攝記協呼籲港府責成警隊，停止對記者的肢體及言語暴力，要求警方致歉，以及停止作出無根據指控，以免妨礙新聞自由，又重申具公信力的獨立調查，始能有效釐清問題，尋找真相。

兩個傳媒工會強調，記者在衝突現場採訪，對公眾了解事實至關重要，包括在銅鑼灣揭發警員喬裝示威者執法，以及在大埔墟火車站男學生被警員毆打，均充份反映記者自由採訪重要性。

工會又反駁警方連串指控，包括指責記者阻礙警方執行職務、零距離接近防線、甚至意圖搶犯，以及指控有假記者混雜作出不法行為等，工會要求警方停止無根據指控，又認為警員日常言行，反映警隊內部對傳媒懷有敵意，情況日益嚴重，亦嚴重威脅新聞自由。前線執法警員未有佩戴委任證，亦令記者採訪受到不合理對待時投訴無門。

兩協會亦呼籲公眾，避免滋擾、阻礙，甚至攻擊正在採訪記者，亦不應針對個別傳媒，免損害新聞自由及公眾知情權。公眾亦應避免在大型衝突期間，混在記者當中，免招不必要誤會。

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記協主席楊健興表示，6月初記協曾與警察公共關係科會面，對方承諾不會阻礙傳媒拍攝，惟爆發連串警民衝突後，記協曾多番作出投訴，惟警方至今未再有任何回應。政務司長辦公室曾於7月14日的新聞界靜默遊行後邀請會晤，記協曾反建議舉行公開會面，但對方再未有下文。

外間有聲音質疑記者「做乜都得」，記協主席楊健興則重申，記者同樣需要守法，亦受公眾監督，不存在特權。記協亦播片反擊警方指控記者「搶犯」之說，據片段所見，在場傳媒未有妨礙警方執行職務，惟有警員不停高呼「係咪想搶犯啊？」

記者工作環境歷來最惡劣

記協執委林彥邦形容，過去3個月以來，警方阻撓傳媒採訪的惡劣程度史無前例，包括以粗口辱罵、向記者噴胡椒噴霧及投擲催淚彈等，「過去咁多年幾乎未有聽聞。」即使公開表態及反映，警方仍拒認錯問責，僅不斷推説有個別警員「不禮貌」、「唔理想」，情況未見改善，「記者工作環境係歷年來最惡劣。」

記協至今共接獲42宗會員投訴，27宗已轉交監警會，投訴範圍包括不禮貌對待、阻礙拍攝、肢體碰撞等。林相信，仍有更多隱藏個案未呈報，呼籲從業員勿習以為常啞忍。

攝記協則指，共收到9宗投訴，主席陳奕釗稱攝影記者走在前線拍攝，常遇警方暴力對待，暴力亦有升級之勢，例如示威活動初期警方常以盾牌推撞記者，其後則以強光照射、發生肢體碰撞等。他亦形容現時與警方關係跌至最低點，他引用《警察通例》39條，指警方應以互諒互讓態度協助傳媒工作，惟實際上常遭阻撓，但每當現場出現有利警員場面時，「就會非常之配合」。