調查指一半人認為辦公室冷氣過冷 環團：開冷氣著外套本末倒置

夏日炎炎，冷氣已成大眾日常必需品，尤其是在辦公室。環保團體環保觸覺調查發現，有一半受訪者認為辦公室溫度過低，接近90%受訪者認為辦公室溫度影響其工作效率。而七成受訪者在辦公室感到寒冷時，會穿上外套，有部分人更指會以開暖爐、使用電熱墊方法保暖。環保觸覺認為，辦公室溫度設定過低是一種浪費，建議政府加強推廣輕裝上班。

環保觸覺認為，辦公室溫度設定過低是一種浪費，建議政府加強推廣輕裝上班。 (黃金棋攝)

環保觸覺於今年7月至8月於本港多個地區進行問卷調查，共收集到506份有效問卷。調查發現，60%受訪者表示不想調校辦公室冷氣溫度，原因主要為公司使用中央冷氣系統，而有一半受訪者認為辦公室溫度是「少許冷」或「非常冷」。環保觸覺又指，調查期間所在地點最高溫度達攝氏35度，但有接近一半受訪者都穿著長袖衣物。

何嘉寶(右) 認為，若開冷氣要穿外套，甚至要開暖爐是本末倒置。（黃金棋攝)

環保觸覺建議，若使用中央冷氣的辦公室可向物業管理處反映，提高冷氣溫度；政府亦可率先推行輕裝上班先導計劃，讓職員可輕裝上班，即穿著寬鬆衣物，以及不用打領帶，從而減少使用冷氣。



環保觸覺高級項目經理何嘉寶認為，開冷氣原本為舒適，但若要穿外套，甚至要開暖爐是本末倒置，亦是能源雙重浪費「喺香港夏天都開暖爐係好難令人相信，情況極唔理想」。她又稱，10月5日環保觸覺將舉行第10屆「香港無冷氣夜」，目前已有逾190間公司及機構和700所物業參與，她呼籲市民當晚一同響應關掉冷氣。