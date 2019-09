【逃犯條例】警方反駁黃之鋒無警員受傷　澄清7.1有14名人員受傷

香港眾志秘書長黃之鋒,昨在香港時間17日晚出席美國國會及行政當局中國委員會(CECC)的聽證會。今日(18日)香港警察透過社交網頁聲稱,黃之鋒在接受外國傳媒訪問時表示7月1日,示威者闖入立法會當晚並沒有造成任何警員或保安受傷的言論是錯誤,澄清當日警方共有14名人員受傷。

警方在社交網站澄清7.1當日,共有14名警務人員因工受傷。(香港警察facebook)

香港眾志秘書長黃之鋒正在美國進行訪問,他昨在香港時間的晚上於美國國會及行政當局中國委員會(CECC)聽證會上發言,批評「香港危險地邁向一國一制」等。

警方指累計240名警員受傷

警方今晚在Facebook發文,指黃之鋒在接受外國媒體訪問時表示,「7月1日示威者衝擊立法會事件中,沒有警務人員受傷」(During the 1st July, none of the police or none of the security guards got hurt) 的說法並不正確,澄清當日的行動中,共有14名警務人員受傷。而自6月的連串示威中,截至目前,已有接近240名警務人員在當值期間受傷。

帖文又批評,示威活動愈演愈烈,暴力逐步升級。警方重申,面對示威者目無法紀的違法行為,警方一直保持高度克制,務求令社會恢復秩序,市民大眾的生命安全得到保障。