【逃犯條例．直播】荃灣中學生築人鏈　8時31分愉景新城叫口號

反修例風波持續超過三個月，由暑假至開學，由示威至罷課，當中不乏中學生身影。繼昨日（19日）沙田近30間中學於城門河畔築起聯校人鏈後，今日（20日）荃灣10間中學發起，在下午5時開始集合，6時開始築人鏈，預計人鏈由荃灣中心起至愉景新城、福來邨、荃灣地鐵站、石圍角天橋及石圍角商場，活動預料晚上8時結束。 響應的大部分為穿上校服學生，他們高呼「五大訴求 缺一不可」、「香港人 加油」。

參加人鏈活動學生在晚上進入愉景新城，要求當局徹查8.31太子站事件。（李澤彤攝）

新之城傳有打鬥 男子爆缸

荃灣人鏈西面延至愉景新城，東面越過港鐵荃灣站；由於再向西行將到荃灣警署，因此參與者表明不再前往，以愉景新城為西端。參加者均戴上口罩，或穿上黑色衣物，個別人士蒙頭及戴上防毒面罩。

有街坊向他們派水、拍掌。現場有家長一同參與，稱要保護子女，林先生就和女兒出席，他稱平時未必會衝，因此參加今晚活動，讓政府知道市民的索求，除了保護女兒，也可讓她知道是非黑白。

一名男子右眼角流血，血流披面。（李澤彤攝） 約在晚上7時，在荃灣新之城對出一名男子右眼角流血，血流披面，現場稱發生人打人事件。

8時31分愉景新城搞快閃行動

在晚上8時，在愉景新城對面，有人在唐樓拍攝人鏈。現場有人用鐳射筆照向拍攝者。

有現場參與者表示，會於晚上8時31分，在愉景新城進行一項快閃行動，要求當局交代8月31日太子站事件。現場約8時，開始呼籲參加者移向愉景新城。

荃灣學生人鏈經過港鐵荃灣站。（李澤彤攝）

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