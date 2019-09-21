陳肇始表揚63位骨髓捐贈者　累計逾13萬人登記捐贈

香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」今日舉行骨髓捐贈者嘉許禮，嘉許63位捐髓者。食物及衞生局局長陳肇始表揚捐髓者無私奉獻，並希望今日的典禮能啟發更多市民登記捐贈骨髓。 截至今年6月，本港已有逾13萬人登記成為志願骨髓捐贈者。

食衞局局長陳肇始（前左八）出席2019年骨髓捐贈者嘉許禮，與一眾捐髓者、受髓者及其家屬共度世界骨髓捐贈者日。（醫管局圖片）

食物及衞生局局長陳肇始教授致辭時表揚63位捐髓者無私奉獻的精神，亦希望今日的典禮能啟發更多市民登記捐贈骨髓，讓更多病人獲得重生。大會亦安排受髓者與捐髓者作首次會面，分享捐贈及骨髓移植的經歷。

捐髓者和受髓者雙方的白血球組織型必須高度或完全吻合，方可進行骨髓移植。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，如果病人沒法從親屬中找到合適的骨髓，便要於無血緣的捐贈者中尋找。據統計，找到一位完全吻合的無血緣捐髓者一般只有五千至一萬分之一機會；若是罕見的白血球組織型，機率更少於十萬分之一。他希望更多年青人登記捐贈骨髓，增加病人找到吻合捐髓者的機會。

受髓者康復後於嘉許禮上與捐髓者首次見面，雙方分享捐贈及骨髓移植的經歷，並呼籲大眾支持骨髓捐贈。（醫管局圖片）

截至今年6月，本港已有逾13萬人登記成為志願骨髓捐贈者，並成功為992位本地及119位海外病人提供合適的造血幹細胞作移植治療。凡年齡介乎18至60歲及身體健康的人士，均可前往任何一間捐血站登記成為骨髓捐贈者。市民只需填妥登記表格，通過健康查詢及接受抽血作血液化驗。有關捐贈骨髓的資料，市民可致電2710 1206或瀏覽中心網頁。