【9.22沙田．直播 】網民號召「和你Shop」　組人鏈塞新城市廣場

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民更號召今日（22日）到沙田新城市廣場進行堵塞行動。發起行動的網民表示，為抗議新鴻基地產在7月的沙田遊行中，容許警察隨意進入商場執法，故呼籲市民中午12時到新城市廣場和連城廣場組成人鏈，並進行大合唱，以堵塞商場主要通道。 「和你Shop」目標尚有針對港鐵連城廣場，以示不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務。

[12:08]有在場人士以樂器演奏「願榮光歸香港」樂曲，其他同場人士一同合唱。

[12:04]在新城市廣場聚集的人士合唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

[12:00]有大批市民在沙田新城市廣場聚集，高呼「光復香港，時代革命」等口號，同時又在商場內設置連儂牆及張貼海報。

網民號召今日中午12時到沙田新城市廣場進行堵塞行動。（連登討論區圖片）

今日除了有網民號召前往機場進行「和你塞4.0」外，亦有網民發起堵塞新城市廣場行動及連城廣場。網上討論區有關「和你Shop」行動的貼文中指，由於租務收入龐大，希望透過行動打撃商場經濟，直指「要佢午市晚市都無得做，令到塞商場行動正式升級為有壓力嘅不合作運動！」

7月14日沙田遊行後，新城市廣場爆發警民衝突，警方衝入商場內執法，亦有多人受傷及被捕。當時商場內亦有不少街坊受驚，事後一連多日有市民圍堵商場詢問處，要求解釋放行警員入商場原因。

另網民號召也到相連的連城廣場進行「和你Shop」行動。發起行動的網民表示，連城廣場為港鐵商場，不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務。

▼7.14沙田遊行、新城市廣場衝突▼

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根據《警隊條例》，警方當有執法需要，可在無法庭手令下進入私人地方執法，不需獲業主批准。