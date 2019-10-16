【施政報告2019】林鄭新政多虎頭蛇尾　細數七大「走數」政策

在反修例示威浪潮籠罩下，特首林鄭月娥本周三（16日）將發表其任內第三份施政報告。由8月起，政府嘗試在輿論場上反擊，刻意營造出官方「有為」的形象，又聲稱會研究社會深層次問題。 以史為鏡，林鄭月娥上任之時，亦是雄心勃勃，對外營造「好打得」的形象，稱土地房屋議題是其施政的「重中之重」，去年的施政報告更長達6萬字，屬史上最長。但倒頭來，有多項政策至今都只聞樓梯響，或是遇到極大阻滯去向未明，是所謂「竹籃打水一場空」……

▼香港主要基建造價▼

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1. 明日大嶼－－計劃虎頭蛇尾 傳政府擱置

上屆政府建議發展「東大嶼都會」，在中部水域填海1,000公頃造人工島。前特首董建華牽頭的團結香港基金，主張進一步擴大範圍至2,200公頃，甚至找來影星劉德華背書。林鄭月娥去年順手推舟，在施政報告中提出「加強版」，擬在交椅洲一帶填海1,700公頃，連同其他大嶼山相關發展項目，稱為「明日大嶼」。

當時土地供應專責小組諮詢尚未有報告出爐，而過往填海1,000公頃的建議連初步研究都未做好，政府就忽然再擴大原先的建議填海範圍，被指偷步。加上在中部水域建人工島，潛在的環境和造價問題引起民間爭議，甚至有批評指計劃將花光香港財政儲備，及後民意反彈。

政府隨後放軟口風，表示可以先處理原計劃的1,000公頃，餘下700公頃容後再議。發展局今年初向立法會尋求研究撥款，工程造價初步估算為6,240億元，是香港歷史上最貴的基建工程項目。不過在6月《逃犯條例》爭議過後，政府押後明日大嶼撥款申請。有分析指政府或擱置明日大嶼計劃，但無論政府是否有這個決定，在目前的社會環境下，政府顯然缺乏硬上馬的政治能量。

▼土地大辯論結果懶人包▼

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2. 公私營合作－－計劃被消失

新界私人農地發展方向亦是土地大辯論焦點之一。政府去年同樣在土地大辯論未結束之際，率先宣布土地共享先導計劃（即公私營合作），透過「公平和具高透明度」的機制，發展不在政府發展規劃的私人擁有土地，要求新增住宅的樓面面積，不少於6至7成須用作興建以資助出售房屋為主的公營房屋。

不過，由於政府過往與地產商合作的「往績」，很容易將土地發展主導權交予地產商，社會廣泛相信公私合營很可能導致官商勾結，讓發展商白賺，幫不到最有需要的市民。因此計劃提出以來，爭議聲音不少。政府原先預計，土地共享先導計劃在今年6、7月會公布細節，下半年接受申請。不過反修例風暴籠罩之下，政府管治威信重創，於6月底宣布項目押後公布。

最近事情再出現變化，原先反對直接收回土地的民建聯，上月忽然轉向支持動用《收回土地條例》，收回閒置農地；另外亦有發展商表示會捐出農地供發展公營房屋。且看這是什麼葫蘆賣什麼藥，以及會否左右政府往後的決定。

▼2018施政報告懶人包▼

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2018施政報告要點：會加快新界棕地研究，並做好重置現有作業的配套，以便發展房屋。（資料圖片）

3. 棕地研究－－影都未見

土地大辯論其中一個焦點，在於如何釋放新界棕地的潛力。規劃署於2017年年中委聘顧問進行「新界棕地使用及作業情況研究」，探討棕地作業的分布及現況；另一項研究是由土木工程拓展署主導，關於多層樓宇容納棕地作業的可行性。林鄭在去年施政報告中，承諾加快新界棕地研究：「我們預計在今年內會完成兩項早前已啟動的棕地作業研究，以便制訂政策和擬訂執行安排。」

不過研究結果遲遲未出爐，發展局局長黃偉綸今年2月宣布全面接納土地供應專責小組的報告時，「短期內完成兩項有關棕地的研究」，時至今日仍然只聞樓梯響，進度不明。

將工廈改裝成過渡性房屋早已討論多時，去年施政報告建議推出後亦反應不熱烈。（資料圖片）

4. 工廈改裝過渡性房屋－－近乎虛設

去年施政報告中，提到將會容許活化工廈改裝成過渡性房屋，業主可利用已經或即將整幢改裝位於「商貿」、「商業」、「綜合發展區」及「住宅」地帶的工廈作非工業用途。政府會彈性處理規劃及樓宇設計等規定，並免收作過渡性房屋用途的地契豁免書費用，提供過渡性房屋給未獲分配公屋或有其他住屋需要的基層市民。

其實改裝活化工廈為過渡性房屋，早於林鄭前年上任特首後，第一份施政報告就提出要「研究」，至去年就說要「容許」。去年11月，城市規劃委員會批准已整幢改裝的工廈，可申請為期5年之內過渡性房屋。至今年4月，行政長官會同行政會議批准就提供過渡性房屋的土地申請，免收豁免書費用、租金及其他相關費用，當中包括工廈。

然而在樓價、租金高企下，現實上能夠改作住宅的工廈單位，早已被改成「走法律罅」的工廈劏房出租，所謂活化工廈為過渡性房屋，反應並不熱烈。有傳媒更發現，城規會今年首8個月收到19宗工廈活化申請，改裝過渡性房屋的宗數為零。

政府的三隧分流方案，連建制派都不敢支持，被指處理手法拙劣。（資料圖片）

5. 三隧分流－－建制泛民齊反對，壽終正寢

紅隧、東隧、西隧三條過海隧道流量不均問題，一直為人詬病。林鄭於去年施政報告建議，由2020年1月1日起，降低使用西隧的私家車、的士及電單車實際所需繳付的隧道費，並同時上調紅隧和東隧的相關隧道費，政府可代繳專營巴士使用西隧的隧道費。以私家車為例，加幅分別是紅隧由20元加至40元、東隧由25元加至40元，西隧由70元減至50元。

不過由於建議涉及公共服務加價，政治上不論泛民建制，都難言支持。今年1月，運輸及房屋局向立法會提交文件，要求討論三隧分流的無約束力議案，但其後抽起議程。政府其後多番遊說黨派無果，最終3月26日，林鄭宣布由於未能取得立法會足夠支持，決定擱置議案，2023年收回西隧前，都不會再研究和商討三隧分流問題。

政府今年向立法會提交法案，倡全禁電子煙、加熱煙，但遇到阻力，隨時流產。（資料圖片）

6. 禁電子煙加熱煙－－恐淪行政立法關係惡化犧牲品

政府認為，近年興起的電子煙及其他新型吸煙產品，會帶來新的健康風險，林鄭於去年施政報告宣布，將會建議禁止入口、製造、銷售、分發及宣傳電子煙及其他新型吸煙產品（包括加熱煙）。政策初時反對聲音主要來自商界，自由黨立法會議員邵家輝質疑將加熱煙一刀切列入禁止範圍，覆蓋太廣，不過其他黨派未見太明顯反對聲音。

食物及衛生局於今年2月，向立法會提交《2019年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》，建議進口、製造、售賣、為某些目的而分發、為某些目的而管有、為某些目的而推廣等行為一律禁止，最高處以第5級罰款（現為5萬元）及監禁6個月。宣傳以及在禁煙區內使用，也可處以罰款。法案現時仍在審議階段。

不過反修例風暴導致民情大轉，據報建制派不同黨派亦因是次風波，重新審視各爭議政策的立場，包括要求政府考慮抽起禁加熱煙內容。在6月25日，即風暴爆發後約兩個星期，議員陳志全在法案委員會中提出無約束力動議，要求暫緩修訂並重新諮詢，獲得通過。所以，政策往後是否順利實行，或是否需要大改，也是未知之數。

以鍾國斌為核心的商界聯席會議，多次召開表者會表態拒接納港府撤對沖的終極方案。(資料圖片)

7. 撤強積金對沖－－政府、商界繼續「拗數」

取消強積金對沖機制的問題，政府處理多時都無法滿足商界的要求，達不成共識。去年施政報告宣布，對僱主的資助金額將加碼至293億元；另外，政府將延長第二層資助年期至25年，而第一層資助年期維持12年，目標是本屆政府任期完結，即2022年或之前實行。簡言之，即是對商界進一步「鬆章」，但政府的加碼金額和商界要求政府永久性包底的訴求，仍有相當差距，近日商界更放風，因應近期市道轉差，政府應暫時擱置取消強積金對沖的計劃。

羅致光曾多次提及，會在今年落實細節和展開立法草擬工作。林鄭上月出席工聯會慶祝70周年國慶酒會時，亦未有仔細提及時間表，只是重申撤強積金對沖「不會走數」。不過具體安排，目前仍未有什麼「聲氣」。