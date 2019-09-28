【傘運5周年】87枚催淚彈未能阻止佔中　致使警引入水炮車

2014年9月28日，一枚催淚彈在「佔領中環」（雨傘運動行動）首日下午，突然在政府總部由警員射出，震驚香港人，同日警方再發射了86枚，成為79日雨傘運動最「激」一日。 今日（9月28日）是雨傘運動五周年，在這之前的三個半月，港人對催淚彈由驚訝，變成習以為常，據記錄8月5日大罷工的清場行動中，單日警方便發射約800枚催淚彈，累計警方已發射逾3,000枚。警方發射橡膠子彈、海綿彈也不計數。 這場反修例風波，警方使用的武器，比雨傘運動有過之而無不及，示威者也不止停留於靜坐、佔領馬路。警方8月起出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，其引入香港，正是源於雨傘運動，可見兩場大型民眾運動，有着千絲萬縷因果關係。

警方︰示威者暴力升級 故用相應武力

反修例風波自6月12日金鐘一帶衝突掀起多幕硝煙，警方於當日已發射240枚催淚彈、19枚橡膠子彈、3枚布袋彈、30枚海綿彈等。盤點今次風波至今，警方使用過的武力，比起2014年的佔領運動，出動更多種類的武器。警方多次指出，反修例示威者暴力升級，包括投擲汽油彈和磚頭，故警方要使用「相應武力」制止。

‧水炮車

在佔中後，警方於2015/16年度獲批撥款，從法國購置3部水炮車，於去年中付運抵港，經過連串訓練後，於今年8月中起，通過路試後即因應反修例示威「落地」，在需要地區戒備，並於8.25荃葵青遊行的清場行動中，首次現身並向障礙物射水炮。

到8月31日港島區集會中，水炮車在政總一帶首度向人群發射藍色水柱，並於晚上伙拍速龍小隊，在灣仔至銅鑼灣展開驅散行動。

‧裝甲車

過往因只在宣傳活動場合出現的「銳武」防彈裝甲車，曾被官方形容為「親善大使」，亦在今次示威風波中效力。警察機動部隊自2009年引入「銳武」，並一併引入了兩部只可接駁於裝甲車使用、俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置。於8.5大罷工衍生的地區衝突中，曾出動至天水圍、旺角等。而此後水炮車出場，裝甲車亦有伴隨。

‧布袋彈、海綿彈

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除了使用大量催淚彈，包括部分已過期，一度向葵芳地鐵站內發射催淚彈。警方亦有使用布袋彈、橡膠子彈。其中8.11尖沙咀警署外一名女子右眼疑被布袋彈擊中致爆裂，警方仍在調查中。於8.17「光復紅土」遊行後，有防暴警員向於彌敦道及旺角道交界的天橋上開槍發射一枚布袋。

海綿彈則是警方於7月25日的記者會首度公開有使用，於7.21中上環一帶的示威中，共發射了24枚。警方其後補充「海綿彈」即是「40mm react round」，據廠商資料，射程可達120呎且精準度高，屬非致命武器（less-lethal），但亦警告如不當使用，會導致嚴重受傷及甚至死亡。

‧實槍實彈

在不同衝突中，亦見有警員持真槍指向人群，甚至開槍示警。其中於8.25荃葵青遊行，有多名警員在荃灣遭示威者圍堵，警方指警員被人用鐵枝、竹枝等襲擊，6名警員目擊同袍跌倒後於是拔出佩槍，其中一名警員向天開一槍。於8.31港島區衝突中，於晚上9時許，維園疑再有喬裝警員拘捕示威者事件，被識破後遂被示威者包圍，他們有人手持住胡椒球槍，在混亂中有警員開真槍發射兩槍實彈以示警，現場遺下實彈彈殼。

‧休班伸縮警棍

風波持續，警方於9月10日起向休班警派發伸縮警棍，指派發伸縮警棍是為了讓休班警在遇緊急情況可更有效及直接執勤。有關措施會在實行一個月後檢討。據資料顯示，警隊的六級制「武力使用層次」，使用警棍的武力級別僅次於使用槍械。