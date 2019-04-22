衞署兒童智力評估服務共10醫生空缺　服務達標率5年跌34個百分點

連日來社會各界關注應如何放寬海外專科醫生來港的實習安排，特首林鄭月娥斥醫學界的第五方案要求在衞生署或醫學院工作的海外醫生綑綁年期較醫管局更長，認為矮化衞生署醫生，又強調衞生署的兒童體能智力測驗服務人手短缺，致令幼童大排長龍；衞生署亦指出醫生空缺率高達11%。 翻查資料，發現現時59個醫生空缺當中，有10個、即約17%的空缺來自兒童體能智力測驗服務，空缺職級為高級醫生及醫生；而該服務的目標是在6個月內為兒童完成評估，惟達標率由2014年的83%，按年下降至2018年的49%。

醫委會會議未開，各界已就方案的建議爭論不休。（資料圖片）

醫委會將於5月8日開會討論海外專科醫生實習安排，醫學界提出「第五方案」，若受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年才可獲免實習，綑綁年期較受聘於醫管局及醫學院兩機構為長。

行政長官林鄭月娥前日（20日）更直指方案令衞生署醫生令人感覺較次等，強調衞生署臨床部門缺人，特別是兒童體能智力測驗服務的人手不足，令兒童輪候時間愈來愈長，長遠恐影響兒童的身心發展。

截至今年4月1日 衞生署醫生職系編制現59個空缺

衞生署亦隨即公布，截至今年4月1日，衞生署的醫生職系編制有521個職位，有59個空缺，空缺率約11%，主要分布在兒童體能智力測驗、家庭醫學、法醫等分科。署方預料因應運作需要開設職位及人員流失，醫生空缺在2019至20年度料將增至約120個。

政府醫生協會會長李慧茵（左）透露，現僅得一名海外有限度註冊醫生受聘於衞生署。（資料圖片）

智力測試服務欠10醫生 衞署醫生職級薪金勝醫管局但仍缺人

立法會特別財委會文件揭示，於2019年2月1日，兒童體能智力評估服務的醫生空缺為10人，佔整個衞生署醫生空缺達17%。編制上，該服務的顧問醫生僅得1人，高級醫生及醫生分別有10人及14人，缺人的是高級醫生及醫生兩個職級。

與醫管局七個聯網於2018至19年度的薪金中位數比較，醫管局的顧問醫生薪金中位數為173,450元，而兒童體能智力評估服務的顧問醫生薪級中點為181,650元，較醫管局同級高約8,200元。

至於缺人的兩個職級，智力評估服務的醫生薪級中點達93,315元，已較醫管局的「醫生／駐院醫生」職級的74,120元高近兩萬元；至於衞署高級醫生薪級中點120,495元，則較醫管局「高級醫生／副顧問醫生」的129,325元低8,830元。

醫學業界豁免實習方案（第五方案）重點： 醫管局：必須工作合共3年；考取執業試後最少要工作1.5年。 大學醫學院：必須在考執業試後工作3年。 衞生署：必須在考執業試後工作4年。

現僅一名海外醫生受聘於衞生署 多個職位空缺全年接受申請

林鄭的說法突顯政府傾向支持在衞生署及大學醫學院的海外醫生，均能在工作滿劃一年期並通過執業試後免實習。惟政府醫生協會會長李慧茵受訪時透露，衞生署自2018年起聘請有限度註冊醫生，但至今只得一名有限度註冊醫生在兒童智力測試服務部門工作，吸引力存疑。

衞生署網站顯示，多個非公務員職位的空缺均全年接受申請，包括「合約醫生（未持有於香港註冊的醫科資格）（兒童體能智力測驗）」。申請人除了須持有非本地醫科資格、有良好中英文口語及書寫能力外，亦列明「最好能操流利粵語」。公告又提及，受聘人可享有14天有薪年假，較醫管局醫生逾20日年假少。

半年內完成兒童體能智力服務評估比率： 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（臨時數字） 6個月內可完成評估新症比率 83% 71% 61% 55% 49% 資料來源：衞生署

達標率5年間跌34個百分點 衞署指源於需求多、醫生少

現時有7所兒童體能智力測驗中心，雖然自2018年1月起，位於牛頭角的中心投入服務，惟該中心屬臨時過渡性質，2018年內的就診人次僅錄得1,682人次，較其餘6所中心的4,000人次至逾8,000人次少。

兒童體能智力測驗服務的目標是於半年內完成評估新症，惟達標率由2014年的83%，之後按年下跌，至2018年僅49%個案達標。衞生署歸咎於兩大原因：市民對該服務的需求持續增加，以及醫生流失率高、增聘困難 ，已將個案分流，讓較緊急的個案優先獲評估。署方續指，過去三年幾乎全部新症均可以在登記後3星期內獲約見，開始整個評估的流程。

中心接獲的轉介個案方面，由2016年的10,188宗，增至2018年的10,466宗；至於接受評估的人數，則由2016年的15,395人增至去年的17,020人。衞生署指，今年度將撥款1,840萬元開設22個公務員職位，包括護理、專職醫療及行政職位，以應付日增的需求。