【禁蒙面法】立法會將復會　議員批港未陷緊急狀態卻用《緊急法》

反修例風波持續近四個月仍未平息，港府日前宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，令示威抗議活動進一步升溫，有網民今日（6日）更發起大遊行呼籲「香港人，反抗！」 新民黨立法會議員容海恩今日（6日）出席港台節目時表示，認同本港目前未至於到達緊急狀態，訂立《禁蒙面法》未必是十分好的方法，但在別無他選情況下是一個可行方法，估計有助減低部分程度暴力。她又批評特首林鄭月娥拖延數月才回應市民一個訴求，才令示威者越變越激，希望特首交代原因。

政府宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，當晚有大批市民上街抗議。（資料圖片 / 李澤彤攝）

《城市論壇》早前舉辦網上調查，問及「你是否支持政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》？」收到36萬人回應，反對人士達94%。

學聯前副秘書長岑敖暉今日在《城市論壇》蒙面上陣，重申「義無反顧支持以武制暴」，指出在反修例風波初期，不少港人仍會如常付款乘搭港鐵，售票機上放滿車費，但經歷721及831事件，其後在遊行前封站，甚至運送「蒙面恐怖分子」攻擊香港市民，且市民難以追究濫暴問題，才激起市民憤怒。

岑敖暉今日在《城市論壇》蒙面上陣，重申「義無反顧支持以武制暴」。（節目截圖）

容海恩批評林鄭回應太遲

容海恩認同香港出現緊急情況、出現公共安全問題，部分市民有機會被秋後算賬或「私了」，但全港未至於到達緊急狀態。容認為，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》未必是最好的方法，目前難以評估是否有效。她又指，明白示威者為何會愈變愈激，認為特首林鄭月娥拖延數月才回應市民一個訴求，是來得太遲，希望她盡快交代原因。

社會質疑《禁蒙面法》立法是繞過立法會，容海恩不認同，解釋指10月16日立法會復會後，議員仍有機會修訂，希望利用餘下十日時間看條例有什麼地方需要修改。

但是，涂謹申質疑特首認為香港不是進入緊急狀態，卻使用《緊急法》，加上即將復會，未見特別情況下難以理解不讓立法會先審議條例的理據，又批評新例下即使是參與和平遊行的市民被感被針對。

容海恩批評特首林鄭月娥拖延數月才回應市民一個訴求，才令示威者越變越激，希望特首交代原因。（節目截圖）

岑敖暉「祝福」包庇警暴人士

岑敖暉最後指「如果希望繼續包庇警察暴力，達至所謂將社會恢復正軌，祝你好運」，重申要解決香港問題，「五大訴求、缺一不可！解散警隊，刻不容緩！」希望香港制度可以反映民意，壓制違法、濫權問題，而不是走向極權。