【逃犯條例】華仁校監：暴力令善良初心變暗晦　強力逼迫適得其反

反修例風波持續4個月，引發多場激烈警民衝突。華仁書院校監周守仁昨晚（8日）在Facebook撰文，他表示本來以和平的方式處理分歧可以接受，但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級，他說：「很不幸的是有不同人仕選擇了以暴力解決問題令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」 周守仁懇請給予學校空間，他又說強力的逼迫會適得其反，只有愛才能化解仇恨，使本來抱持不同理念的人走在一起。

華仁書院校監周守仁在Facebook撰文，他表示：「很不幸的是有不同人仕選擇了以暴力解決問題令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」

周守仁在貼文中表示，在今學年開學前，他曾告訴華仁校友和朋友，該校學生十分愛惜學校，能夠在尊重的氣氛和校方對話、討論他們的想法，他們亦願意接受校方的立場。周指在過去的數星期，因為大圍環境的不同因素，令部分同學開始躁動，選擇偏離原先的想法，甚至用他不願意見到的行動來表達不滿，「這是我們感到遺憾，更為學生感到擔憂的。」

周守仁說，香港正面對最困難的時代，但一定要相信「我們有最好的一代，他們的『初心』是美好的，純真善良，真誠的為自己的信念和香港的未來而發聲。」他認為，陪伴下一代時需要客觀、理性、持平，同時也需要理解、關愛、忍耐，讓他們在困難中看到機遇，在黑暗中開始準備黎明的到來。

他表示，華仁正籌備一百周年慶祝活動，「我們會竭盡所能，守護香港，守護華仁，繼續以求同存異的核心價值培育我們下一代的 Men for and with Others。」他最後指出，強力的逼迫會適得其反，只有愛才能化解仇恨，並使最多的人、包括那些本來抱持不同理念的人、走在一起。