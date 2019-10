【逃犯條例】華仁校監：暴力令善良初心變暗晦　強力逼迫適得其反

反修例風波持續4個月,引發多場激烈警民衝突。華仁書院校監周守仁昨晚(8日)在Facebook撰文,他表示本來以和平的方式處理分歧可以接受,但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級,他說:「很不幸的是有不同人仕選擇了以暴力解決問題令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」 周守仁懇請給予學校空間,他又說強力的逼迫會適得其反,只有愛才能化解仇恨,使本來抱持不同理念的人走在一起。

周守仁在貼文中表示,在今學年開學前,他曾告訴華仁校友和朋友,該校學生十分愛惜學校,能夠在尊重的氣氛和校方對話、討論他們的想法,他們亦願意接受校方的立場。周指在過去的數星期,因為大圍環境的不同因素,令部分同學開始躁動,選擇偏離原先的想法,甚至用他不願意見到的行動來表達不滿,「這是我們感到遺憾,更為學生感到擔憂的。」

周守仁說,香港正面對最困難的時代,但一定要相信「我們有最好的一代,他們的『初心』是美好的,純真善良,真誠的為自己的信念和香港的未來而發聲。」他認為,陪伴下一代時需要客觀、理性、持平,同時也需要理解、關愛、忍耐,讓他們在困難中看到機遇,在黑暗中開始準備黎明的到來。

他表示,華仁正籌備一百周年慶祝活動,「我們會竭盡所能,守護香港,守護華仁,繼續以求同存異的核心價值培育我們下一代的 Men for and with Others。」他最後指出,強力的逼迫會適得其反,只有愛才能化解仇恨,並使最多的人、包括那些本來抱持不同理念的人、走在一起。