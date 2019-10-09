【FactCheck】優品360改名？「民生」實為「舖王」鄧成波之子持有

反對修訂《逃犯條例》所引起的風波持續，全港各區爆發連場激烈衝突。當中被指與「福建幫」有關的零食店「優品360」多間分店遭到破壞。近日有網民質疑，優品360改名為「民生Daily Manson」，希望避過被破壞。 《香港01》記者翻查商業登記，發現「民生Daily Manson」屬「正笙有限公司」，其中一名董事為鄧耀邦，為「舖王」鄧成波的四子，與優品360控股有限公司的董事無關。「民生Daily Manson」早於去年12月開業，目前有六間分店。

民生店舖中售賣的主要為零食，以及飲品等。（黃金棋攝）

民生的facebook專頁早於2018年12月就開始發布帖文，簡介稱民生是一家以香港為基地的本地零售連鎖店，目前有6間分店，分別位於將軍澳、深水埗及荃灣等地區。記者今日（9日）到民生荃灣麗城花園的分店視察，店舖中售賣的主要為零食，以及飲品等，今日仍有開業。

在翻查民生的商業登記，民生由「正笙有限公司」經營，該公司董事為鄧耀邦及劉綺婷。鄧耀邦為「舖王」鄧成波的四子，劉綺婷過往曾多次為鄧成波家族併購舊樓。鄧耀邦及劉綺婷均非優品360控股有限公司的董事。