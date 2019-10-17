【施政報告2019】盤點歷年評分之最　林鄭包尾　咁邊份第一？

行政長官林鄭月娥周三（16日）公布任內第三份施政報告，成為首位未能於立法會宣讀施政報告的特首。同時這份施政報告於香港民意研究計劃民調中，取得回歸以來滿意度淨值最低的一份，比梁振英2016年的施政報告更低。 即點擊影片查看歷年施政報告之最！

林鄭月娥公佈新一份施政報告，滿意率淨值為歷年最低。（余俊亮攝）

逾六成港人不滿意 林鄭包尾

林鄭於新一份施政報告中大推房屋政策，冀紓緩年輕人上樓壓力，為近日緊張局勢降溫。但根據香港民意研究計劃即日民調結果， 65%受訪港人對林鄭今年的《施政報告》表示不滿意，滿意度平均評分中只得29.7分（以100分為非常滿意），滿意度淨值更只有-47.5%，為回歸以來最低。

而梁振英在2016年的施政報告，滿意度淨值則只有-19.9%，排「尾二」。報告內容提及「一帶一路」超過40次，被指刻意奉承中央。當時泛民更指梁振英這份報告，不是屬於香港人的施政報告。

至於排「尾三」的則是董建華於1998年發表任內第二份施政報告，當時香港剛經歷1997年亞洲金融風暴。董建華在報告中提出為具發展潛力的小型公司設立創業板股票市場、興建上水至落馬洲九廣鐵路延線，以及最後不了了之的中藥港等。對於董建華的經濟政策，當年覺得非常滿意的市民只有0.6%，不滿則達44.4%。以上三份報告均被批評未能回應當時市民所需。

梁振英2016年的施政報告，主題為「創新經濟 改善民生 促進和諧 繁榮共享」，內容大幅提及「一帶一路」。(資料圖片)

董建華於1998年發表的任內第二份施政報告，滿意率淨值為-13.6%，排行「尾三」(資料圖片)

曾蔭權連任後派糖 歷年滿意度最高

至於滿意率最高的三份施政報告，則分別是曾蔭權2007年、2005的施政報告，以及林鄭月娥2017年施政報告。兩人上任特首時，民望皆相對較低，而2007年和2017年報告有不少短期內見效的惠民措施，「糖份」非常高。

其中曾蔭權於2007年連任後，首份施政報告滿意率淨值達42.1%，是唯一一份淨值超過40%的施政報告。報告中除了下調個人薪俸稅標準稅率至15%，還有免差餉和推行12年免費教育；並提出用2,500億元興建十大基建工程，包括高鐵、南港島線和港珠澳大橋。而曾蔭權於2005的施政報告則以39.1%屈居第二。

以5.5%之差，排第三的林鄭月娥任內首份施政報告，被學者評價為「重民生、輕政治」，同樣提出多項市民樂見的民生政策，例如免入息審查的交通津貼、將侍產假增加至五天以及將綠置居恒常化等。

曾蔭權公布成功連任後首份《施政報告》，以「香港新方向」為題，大灑2,700億，當中提出十大建設、將利得稅及標準稅率調低1個百分點、為長者提供醫療券等。（政府新聞處）

林鄭包辦歷年最長、最短施政報告

林鄭於去年公布任內第二份施政報告，為回歸以來篇幅最長，全文共322段，近6.1萬字。她首份施政報告全文亦有5.1萬字、共275段。不過，今年林鄭卻一反常態，篇幅是回歸以來最短，只得11,487字，比2003年沙士時期，董建華的12,900字更少。

「明日大嶼」成史上最貴的基建

除了字數外，林鄭於去年報告中的建議「明日大嶼願景」，亦是史上最貴的基建計劃，工程估價達6,240億元。雖然計劃引起極大爭議，但林鄭仍在今次施政報告中重提，稱是一個中長期增闢土地的重要措施，懇請立法會稍後批准有關的撥款申請。

「明日大嶼」計劃在民間引起強烈反對，有團體曾發起反對東大嶼填海人工島遊行，約有5000人參與。最近亦有民間團體發起聯署，收集十萬名市民簽名，要求政府撤回計劃。﹝資料圖片／盧翊銘攝﹞