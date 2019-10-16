【施政報告2019】為八大指定研究生課程設獎學金　學費低至4.2萬

行政長官林鄭月娥今日（16日）公布任內第三份施政報告，當中教育經常開支佔約906億元，較2018/19年的855億元多。而教育局計劃在2020/21學年，為修讀指定研究院課程（包括「STEM」、文化及保育行業）的本地學生提供獎學金。 據知，教資會已預留6億元，推行為期5年的先導計劃，為入讀八大院校指定自資研究生課程的學生提供獎學金。政府消息人士指，每人每學年受惠上限為12萬元，即學生最少只需付4.21萬元便可修讀研究生課程。政府下學年（2020/21學年入學者）將為最多500名學生提供獎學金，之後每屆受惠人數可增至約1,000人。

教資會主席唐家成對有關計劃表示歡迎，相信跨學科研究課程可為本港提供人材。（資料圖片）

參與計劃的課程名單尚未出爐，但消息人士指，課程主要涉及七大範疇，包括「STEM」（科學、技術、工程和數學）、促進健康、建設可持續發展的環境、加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位、促進新興研究、文化及保育行業等。據了解，八大自資研究生課程平均學費約為16.3萬元一年，同學最多可獲12萬元獎學金。而獲獎學金學生人數的上限，為課程學額的3成。

教資會主席唐家成對有關計劃表示歡迎，相信跨學科研究課程可為本港提供人材，他說，支持大學開辦更多對社會有利的創新及跨學科課程，而教資會將繼續與政府、各大學及其他持份者緊密合作，以落實措施。

另外，政府提議推出非恆常性的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，不分範疇為自資院校提供財政支援，據知，預留金額達12億6千萬元，以加強現有院校的師資及院校設備，減低費用轉嫁到學生身上的機會。

明年開始就修訂《專上學院條例》諮詢業界

檢討自資專上教育專責小組上年底提交最終報告，主席張炳良曾表明，八大成立之附屬學院不應依靠大學品牌招生。教育局因應小組建議，將開展修訂《專上學院條例》工作，料2020上半年諮詢主要持份者，計劃下屆立法會會期完成有關修訂；此外，政府建議改組自資專上教育委員會，如增加成員人數，以加強其建議能力及職權。

2020/21學年起 調整錄取非華語生學校撥款

另一方面，教育局亦擬推出支援非華語學生的政策，從2020/21學年起，調整錄取非華語生學校的額外撥款，若普通學校或特殊學校錄取少於6名非華語生，可獲額外撥款將由現時的5萬元增至15萬元；若普通學校錄取6至9名非華語生，額外撥款更可由現時5萬元增至30萬元。有關額外撥款，將按消費物價指數或公務員薪酬調整。

不少中度智障、嚴重智障學生的家長，都希望子女可入住「7日宿」（一周七日均可住宿）宿舍，教育局擬由2020/21學年開始，每年恆常花約6千萬元改善資助特殊學校宿舍人手編制，並提供額外津貼聘全新職位（個人照顧員）,讓特殊學校有人手及資源提供更多「7日宿」服務。