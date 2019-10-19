【禁蒙面法】九龍遊行遭反對　民陣上訴：不認同警指有「鬼」

民陣發起本周日（20日）在九龍區遊行，但遭警方反對。今日（19日）公眾集會及遊行上訴委員會就決定聆訊，會上民陣反對警方以有「鬼」反對遊行，認為不能因有零星的暴力而反對遊行，即使遊行取消，市民仍然會上街。 民陣上訴人洪俊毅亦指，警方不要以為禁止遊行，香港明日便什麼事也不會發生，「警方是想由下午打到晚上嗎？」他強調在民陣的遊行，他們會盡最大責任去保障遊行時的和平。

上訴暫時休庭，午膳後繼續。（麥凱茵攝）

民陣代表律師：和理非夠多便可約束暴力行為

代表民陣的大律師郭憬憲在陳詞表示，民陣不認同警方以有「鬼」作其中一個反對的理由，指出有零星暴力不應禁止遊行，又指過去民陣發起的遊行一直都秩序良好。他明白警方的擔憂，民陣也不願意看到街道及商店被破壞，但警方反對遊行也不會改變市民上街的行動，10月1日的遊行便是例子。

郭憬憲強調，警方要遊行少衝擊，應該如「大禹治水」般並非單是反對遊行，當遊行「人氣」夠多，即和理非夠多便可約束一些較暴力市民的行為。他說：「如果警方批准民陣的遊行，至少在遊行路線及時間內會有局部和平。」

民陣副召集人陳皓桓重申，今次的遊行路線，由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站是最可行的。（資料圖片）

民陣副召集人：現有路線是最可行

民陣副召集人陳皓桓重申，今次的遊行路線，由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站是最可行的。他早前在會上曾提四條後備路線，包括分別沿廣東道、彌敦道、漆咸道等街道遊行，但九龍公園俓的路線最短、附近最少商店，故對他人影響最少，對公共安全、秩序亦最有保障。

民陣上訴人洪俊毅質疑，警方以為禁止遊行，香港明日便什麼事、衝擊等也不會發生，「市民仍然會上街表達訴求，警方是想由下午打到晚上嗎？」他強調，在民陣的遊行，他們會盡最大責任去保障遊行時的和平；若10月1日的遊行獲批，相信各區的衝擊不會如此強烈，「會不會發生槍擊案？警方有責任，民陣有責任，甚至在醫院臥床的岑子杰也有責任。得罪說句，上訴委員會也有責任。」