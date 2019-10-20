【施政報告】施永青：不應隨便用收地條例　學者：房價高需改政策

行政長官林鄭月娥上周三(16日)發表任內第三份《施政報告》，聚焦土地供應及房屋政策問題，更表示將更進取動用《收回土地條例》收屋建地，並會放寬按證公司提供的按保計劃樓價上限，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由400萬元提升至800萬元等。 政策引發社會討論，在香港電台《城市論壇》中，中原集團主席施永青表示，政府不應該隨便引用《收地條例》，應尊重私有財產，並認為收地有機會不成功。出席同一節目的市建局前行政總監、香港規劃師學會前會長譚小瑩則認為，想要解決房價過高問題，可能需要更大的政策改變，如有些土地只限用於租賃，令非即時需要買樓的人士有其他的選擇，「房價自然會跌。」

中原集團主席施永青認為政府不應隨便引用《收地條例》。（香港電台節目截圖）

中原地產主席施永青表示，資本主義社會應該保護私有土地，土地擁有者應有優先發展權，政府不應該隨意剝奪。他認為《土地共享先導計劃》是用來彌補《收回土地條例》政策不足的方法，因而是否能夠收回土地，仍要看被收回土地人士的態度，若是有地產商採取司法覆核的方式，並非沒有理據，因而政府今次收地，有機會「收唔返」。

施永青：樓價不會因政策無止境上升

對於放寬按揭至九成的措施，提升樓價上限由400萬至800萬元，施認為對房價影響不大，不會因為政策而無止境上升，他強調原本400萬元的上限不合理，政策只是趁市場不景氣的時候，將原不合理的政策修正而已。

市建局前行政總監、香港規劃師學會前會長譚小瑩認為政府在房屋政策上需要更大的改變。（香港電台節目截圖）

譚小瑩：《施政報告》策略證明政府有「好大承擔」

市建局前行政總監、香港規劃師學會前會長譚小瑩則認為《施政報告》的策略證明政府有「好大承擔」，但認為所有收地的計劃都應該先討論規劃，包括道路、學校、街市等基建，而不是單單只講「百分百供應公營房屋」那麼簡單。

她並指，香港確實只有少數人可以買得起樓，但該狀況並非香港獨有，政府在政策上應該有更大的轉變才能解決地價過高的問題。她舉例中國內地、英國等都存在房屋價格高的問題，因而當地政府會令部分土地用途只限於租賃50年，使更多非必要即時買樓的人士可以採取租樓方式解決住屋問題，「房價自然會跌。」