港產護士赴戰亂地區救援　獲人道獎：人在惡劣環境仍能頑強生存

今年度香港人道年獎得獎名單於早前公布，香港紅十字會人道新力量獎由註冊護士曾雅詩奪得，她自2015年起，便以護士身份前往尼泊爾、南蘇丹、伊拉克、也門、加沙、孟加拉的動亂地區，分別進行1個月至半年的人道救援工作。 見證戰火、災難無情，曾雅詩經歷在「帳篷醫院」為人處理傷口；在災區唯一一間醫院連續進行22場手術，令她感歎「人在惡劣的環境下仍然能頑強生存。」

曾雅詩於2018年到孟加拉進行人道救援工作。（香港紅十字會提供）

冀以知識助人 赴尼泊爾參與地震後救援

護士工作不易，31歲的曾雅詩卻主動投身到更艱難的工作環境，自2015年起參與人道救援工作。曾雅詩於2010年大學畢業後開始擔任護士，工作數年後，因希望裝備自己，她開始接受境外人道救援工作培訓。

2015年4月，尼泊爾發生黎克特制7.9級大地震，奪去數千人的寶貴生命。身在香港的曾雅詩，深感應該「用自己的知識幫到人」，因此在震後約2個月，便隻身前往尼泊爾，和當地的其他護士一同參與紅十字會的救援工作。曾雅詩回憶，到達當地時，引入眼簾的是一片狼藉，道路、橋樑都有損毀，而她被分配到的「醫院」也僅是在搭建在災區的帳篷。

2015年4月尼泊爾發生黎克特制7.9級大地震，大量房屋倒塌，曾雅詩在震後2個月到當地進行人道救援工作。（受訪者提供）

無法救回有希望的人最難過

不一樣的工作環境，令曾雅詩坦言， 是全新的體驗，惟匱乏的醫療設備亦令工作倍增困難。她回憶說，有位婆婆在夜晚被送到醫院，當時婆婆的身體已經很虛弱，儘管她和同事盡了全力搶救，婆婆最後仍撒手人寰。婆婆的離開，亦讓曾雅詩深感完善醫療設備的重要性，「最難過莫過於有啲人原本可以救得返，但正正係因為冇設備、資源好匱乏，令我哋能力上幫唔到。」

在南蘇丹一日做22場手術

尼泊爾的經歷，更令曾雅詩踏上人道救援之路，大半年後，她再啟程前往南蘇丹，她被派往的地區只剩下一間醫院運作，醫院設備亦十分簡陋。內戰後的南蘇丹，示威衝突仍然不斷，不少人因此受傷。曾雅詩憶述，有天醫院有大量中槍傷者，在一天內便進行了22場手術，曾雅詩形容，當日只能「不停做不停做」，連續工作十多個小時，緊張的氣氛令她已經忘記疲倦的感覺，只有病人轉趨穩定，曾雅詩才感到安心。

曾雅詩以護士身份於2018年到孟加拉進行人道救援工作，並與當地小朋友合照。（香港紅十字會提供）

戰地非新聞描述般差 人間仍有情

以護士身份到戰亂地區服務傷者，甚至因此辭去在本港的護士工作。曾雅詩坦言，若沒有辭職，已經有足夠經驗可以升職，但她並不覺得可惜，她直言，在新聞報道中的戰地環境惡劣，但親身經歷後卻感覺「唔係想象中咁壞」 。在伊拉克工作時，她曾在難民營中遇到一位為她主動送上頭巾的婦人，令她十分感動指，「對那些受戰爭影響的人士來說，任何物資都是珍貴的財產，但那位婦人看到我有需要，便無條件伸出援手」，「人在惡劣的環境下仍然能頑強生存。」

赴英國修讀國際關係 為人道工作做準備

戰亂地區的工作令曾雅詩見證「好多人因為受災、整個屋企都散咗」，這讓她更珍惜和家人相處的時間。而連月來在本港的示威衝突，亦令在香港成長的曾雅詩直言「好心痛」。她直言，外地的工作環境無論有多惡劣，情緒都能抽離，但面對視之為家的香港，情緒卻難以抽離。

曾雅詩透露，護理系並非升大學時的首選學科，成為護士亦並非兒時夢想。在經歷不一樣的護士工作後，她深感護士工作的意義和重要性。而為了更好地裝備自己，曾雅詩更在今年遠赴英國修讀國際關係學碩士課程，為投身人道救援工作作準備。