台女嫁港人卻離婚收場　化身義工助同路人：走出一步終能見陽光

港人離婚現象普遍，香港家庭福利會家福中心自2005年推出彩虹先鋒離婚及單親婦女朋輩支援計劃，招募曾經歷離婚的婦女，以「過來人」身份，陪伴及協助打算辦理離婚的婦女處理離婚手續。 從台灣嫁到香港的義工阿潼，至今陪伴十多名離婚婦女走過情緒低谷、到家事法庭處理繁複的離婚程序。回憶面臨婚姻破裂時，阿潼亦直言感到無助和困擾，她鼓勵正面對離婚的婦女，「勇敢去走出一步，就可以見到陽光，唔好收埋自己」。

情緒低落，但當你面對小朋友，你就要將呢啲嘢拋開，繼續同佢溫書、做功課。 離婚婦阿潼

香港家庭福利會的彩虹先鋒離婚及單親婦女朋輩支援計劃，招募曾經歷離婚的婦女，為面臨離婚的女士提供情緒支援、法律程序協助。（侯彩琳攝）

不敢對親生子女哭 做好媽媽職責

阿潼是計劃義工之一。十多年前，年約20歲的她從台灣嫁來香港，可惜數年後，阿潼丈夫便提出離婚，雙方最終以分開。阿潼形容自己是「被Fired」，沒有家人的陪伴，讓她感到無助和困擾。縱使情緒低落，阿潼亦不忍心影響年僅3歲的小朋友，甚至試過躲起來哭泣，「喊都唔可以被佢知道。」她說：「情緒低落，但當你面對小朋友，你就要將呢啲嘢拋開，繼續同佢溫書、做功課。」為走出傷痛，阿潼報名參加家福中心的情緒輔導課程，學習處理情緒，最終走出情緒低谷。

正因為經歷過離婚的傷痛，令本身在家福中心擔任義工的阿潼，在社工鼓勵她加入計劃時，便熱心地參加培訓，成為一名義工。阿潼自2005年便加入計劃，至今陪伴十多名婦女渡過離婚難關。她指，義工是離婚婦女的「陪伴者」，在對方情緒不穩時，聆聽是最重要的，她亦鼓勵正經歷離婚的人要面對，「其實離婚路上係崎嶇嘅，只要你識得去搵社區資源，勇敢去走出一步，就可以見到陽光，唔好收埋自己」。

不願上鏡的義工阿潼，至今幫助十多名離婚婦女渡過離婚難關。（侯彩琳攝）

離婚婚遇同路人 感歎：原來我好耐冇笑過

助人往往亦能自助，計劃亦令義工阿儀重拾信心和笑容。十多年前，阿儀的婚姻開始出現問題，阿儀丈夫常常有家不回、連家用亦甚少提供。丈夫的不負責任，令需要照顧兩個小孩的阿儀，不得不問親戚朋友借錢度日，而她和丈夫的婚姻亦以離婚收場。

剛離婚的阿儀陷入情緒低谷，直言「睇唔到前路」。惟當時社工鼓勵她參加計劃，令阿儀找到可以傾訴的朋友。而在計劃中，以同路人身份幫助受助者處理離婚程序，亦令她找回自信。阿儀感歎，加入計劃後才感覺「原來我好耐冇笑過」。

計劃完成受助人直言不捨 受訓成義工助人走出黑暗

「當（社工）姑娘同我講計劃已經完結，個一刻我係好唔捨得」，曾參與計劃、接受阿潼和阿儀幫助的阿橙（化名）說。阿橙指，經歷一年的陪伴，兩人和她已成為好友。在面對婚姻破裂時，阿橙亦曾陷入崩潰邊緣，甚至曾向防止自殺危機熱線求助，當時，日記本便成為她最初的傾訴對象，參與計劃後，義工阿潼和阿儀便時常陪伴她聊天、協助她完成離婚程序，最終共同度過離婚傷痛。計劃完成後，阿橙更接受培訓，成為義工，她深知經歷離婚不易，期望用自身經歷幫助更多人，「唔想佢地係黑暗中沉落去」。

負責計劃的香港家庭福利會家福中心註冊社工何美紅（左）指，參與計劃需經過培訓，認識離婚法律程序、說話技巧等。

成為義工需經甄選及培訓

負責計劃的香港家庭福利會家福中心註冊社工何美紅指，有意成為義工者，需經過社工面見甄選，同時接受合共16小時的培訓，培訓內容包括離婚家庭需求、離婚法律申請程序、相關社區資源、情緒輔導技巧等。家福中心註冊社工李慧敏指，社工亦會面見打算申請計劃的人士，以確保她們確信自己將辦理離婚。

彩虹先鋒離婚及單親婦女朋輩支援計劃於2005年推出，由2013年至今服務過百名離婚婦女；而計劃將於11月進行義工招募及培訓。