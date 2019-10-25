綠色和平驗出水炮車顏色水含黏合劑　警方拒答是否含有毒化合物

自8月起，警方多次使用水炮車噴射「顏色水」驅散人群，更一度「染藍」尖沙咀清真寺。警方曾表示，「顏色水」含有食用顏料，對人體無害，但同時表示相關顏料可以加入催淚水劑。 綠色和平昨日（24日）表示，初步化驗結果顯示，「顏色水」最少含有色素以及黏合劑，但目前仍未能完全分析所有成份。該組織推測，「顏色水」有機會含有有害催淚溶液，或另外2種催淚性有毒化合物。 警方未有回應「顏色水」是否含有催淚彈的有毒物質。

綠色和平表示，初步化驗結果顯示「顏色水」最少含有色素以及黏合劑，但目前仍未能完全分析所有成份。（李澤彤攝）

綠色和平化驗「顏色水」樣本，初步化驗結果顯示，「顏色水」最少含有色素以及黏合劑，惟目前仍未能完全分析出所有成份，以及確認是否含有其他有害或具毒性化合物。

然而，組織以相關綜合立法會文件、國際文獻《Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents》、專家意見及市民接觸後身體反應，推測「顏色水」有機會含有有害的催淚溶液（包含 Pelargonic Acid Vanillylamide Solution），或另外 2 種催淚性有毒化合物CN（Chloroacetophenone）和CS（2-Chlorobenzylidene malononitrile），相信並非只有色素。

綠色和平分析，催淚溶液與胡椒噴霧類近，相關化合物對眼睛及呼吸系統均有直接影響；而CN及CS對皮膚有嚴重影響，短則一小時內消退，但如暴露於高濃度劑量，可能會出現長達4周的過敏反應，重則引起一級和二級化學燒傷。

警方曾表示，相關顏料可以加在催淚水劑。（資料圖片）

事實上，水炮車推出時警方曾表明，車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置，因應行動需要，水炮亦可混入催淚水劑及顏料。翻查過往資料，「催淚水劑」成分與胡椒噴霧相近，惟已經過稀釋。

而警方介紹「顏色水」時曾表示，顏料是食用顏料，對人體無害，相關顏料有機會殘留在衣服及身體表面，當有需要時，這些顏料可以協助警方辨識當時該人是否在現場。而「顏色水」同時有機會可加在水中或催淚水劑中。

《香港01》向警方查詢有否在顏色水中加入黏合劑、催淚溶液或兩種催淚性有毒化合物CN和CS，會否就綠色和平的化驗結果作澄清，以及公開水劑成分及使用指引。惟警方發言人避答，僅指會按實際情況加入顏色水及催淚水劑。警方又重申，顏色水為一種無毒的顏色物料，對人體無害，亦不會對公眾健康構成風險。使用顏色水的目的是令示威者的衣物及身體表面被染上顏色，以便協助警方辨識該人是否曾於現場出現。



警方：如任何人沾染催淚水劑，應即時離開現場

警方稱催淚水劑的效用與胡椒噴劑相若，會令人感到短暫不適，但對人體不會造成永久影響。使用催淚水劑有效令示威者停止攻擊行為，以及協助警方驅散行動。 如任何人沾染催淚水劑，應即時離開現場，並於空氣流通地方利用大量清水沖洗受影響的身體部位，有關影響應於10至15分鐘內開始消散。