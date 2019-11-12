急性冠心病年輕化15至24歲病發率升　籲高風險人士應延長藥物治療

心臟病在香港的常見致命疾病中排第三，在2017年有6138人死於心臟病。有調查發現，心臟病的主因冠狀動脈綜合症漸趨年輕化，有不足四十歲的男子曾有胸悶但未有多加理會，最終病發要接受手術。另外，即使手術後亦有復發風險；有指引建議高風險患者應延長藥物治療，最多延長三年。

患者歐先生(左一) 講述發病前病徵和病發經過。（蕭韻蕊攝）

急性冠心病年輕化 七成45歲以下患者在病發前無胸痛

心臟科專科醫生陳良貴指，急性冠心病出現年輕化。有一名不足四十歲的吸煙男士，在急性冠心病病發一星期前，走路稍急便有胸悶的感覺，但未有理會，結果病發暈倒，要接受俗稱「通波仔」手術，並服用雙抗血小板藥物。

陳良貴續指，本港一項研究發現，2000年至2009年間所有公立醫院的冠心病人數中，15至24歲的冠心病發病率每年上升達10.7%，亦有七成45歲以下的心肌梗塞患者，在病發前並未感到胸痛等症狀，上升比率值得關注，年輕市民應留意身體狀況。

另外，研究當中大部分患者的冠心病症狀維持了不足一星期，亦有年輕患者較少意識到自己患有心臟病的可能，以致在病徵持續一段時間後才求醫，心臟可能已經遭受到一定程度的破壞。

有病患在沒有先兆下胸口劇痛 發現三血管均塞

不過，雖然急性冠心病年輕化，但現時在長者仍較為常見。62歲的歐先生在沒有先兆下胸口劇痛，血壓更一度高達240。他初時以為是胃痛，但服用胃藥後沒有好轉，之後接受心電圖檢查，發現三條血管均有阻塞，「通波仔」後要一直服藥控制病情。

手術後仍可復發 指引建議延長服藥最多3年

然而，在接受俗「通波仔」後，患者仍有機會復發。手術後3年，每5名患者就有一人出現綜合症心血管疾病，而45歲或以下的冠心病患者即使正接受藥物治療，仍有近三分之一會復發。

現時美國心臟病學會(ACC)、歐洲心臟病學會(ESC)的國際指引建議，急性冠心病患者應接受至少12個月雙抗血小板藥物治療，至於病情較嚴重的患者，如出血風險較低，可考慮延長服藥最多3年，減低再次心肌梗塞和中風風險等。