【逃犯條例】禁公開警員資料　張達明：政府電話簿列職位或亦犯法

高等法院上周五（25日）批出臨時禁制令，禁止公開警員及其家屬的資料，涵蓋姓名、相片、住址等免遭「起底」。 香港大學法律學院首席講師張達明今日（28日）受訪時稱，禁制令字面上表達非常闊，對禁制令有保留；而禁制令無列出可豁免的理由及合理辯解，若傳媒採訪並報道時需面對法律風險，他又稱，即使政府電話簿中列出部份警員的職位、名稱，若未經警員同意政府亦可能已經犯法。

張達明認為法庭就禁止公開警員資料的禁制令定義過闊。（資料圖片）

張達明今日（28日）受訪時稱，禁制令字面上表達非常闊，對禁制令有保留，而禁制令無列出可豁免的理由及合理辯解，會令人容易觸犯法例。

他舉例指，若傳媒採訪時拍到警員的樣貌屬正常採訪工作，但在報道時或需面對法律風險，如傳媒報道警方下午4點的記者會有無違法，或採訪警務處處長盧偉聰後要先問「可唔可以登你個名？定只稱呼為警員？」

他又稱，禁制令沒有就公開資料作豁免，現時政府電話簿中列出部份警員的職位、名稱及電話，若未經警員同意公開資料，政府亦可能已經犯法。若一些學校刊物刊出有學生樣貌的相片，若涉及警員子女相片而未經同意亦可能違法。

禁制令禁止煩擾 張達明：言語煩擾人並無違法

禁制令列明「禁止任何人在恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾警員和其家屬」，張達明就此提出質疑，解釋每一項禁制令需有民事責任基礎，例如有人若做了某行為需在民事上承擔法律責任，禁制令的作用則在於禁止人做該行為；但以他的理解，若只以言語煩擾一個人在民事角度並無構成法律責任，因此禁制令包含「煩擾」，是超越一般理解。

張達明又稱，禁制令只需警方或律政司單方面申請，法庭缺乏相反的法律意見參考，若有人欲修訂可提早在禁制令完結前介入，如較受影響的記協，可要求法庭審視或修改該禁制令的內容。