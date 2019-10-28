東北季候風殺到　天文台料未來數日大風稍涼　明最低氣溫僅21度

踏入深秋，天氣明顯轉涼，外套亦是時候要出動！天文台表示，隨著東北季候風增強，未來2至3日華南沿岸風勢頗大，天氣稍涼。預料季候風會在本周後期至下周初持續影響華南。此外，位於南海南部的低壓區會逐漸發展，在未來一兩日大致移向越南南部。而明日（29日）最低氣溫只得21度，市民外出時謹記帶備外套。

近日天氣轉涼，市民外出時謹記帶備外套。（資料圖片）

天文台今日（28日）表示，東北季候風正影響廣東，預料一股季候風補充會在晚間抵達沿岸地區。今日下午部分時間有陽光，吹和緩偏東風，晚上則轉吹北風，有一兩陣雨，天氣稍涼。天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及乾燥，早晚天氣稍涼。

今早本港一片灰濛濛，環境保護署就指，今日空氣質素健康風險一般監測站最高的預測達甚高水平，而路邊監測站預測亦同樣為甚高。環保署建議，當健康風險達甚高水平時，一般市民應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及乾燥，早晚天氣稍涼。（天文台網頁截圖）

天文台預測，明日部分時間有陽光，日間乾燥，早上有一兩陣雨。氣溫則介乎21至27度，相對濕度為50%至85%。氣溫至周五（11月1日）稍為回升至23至27度，天氣則為短暫時間有陽光，惟隨後數日會有一兩陣雨，市民要帶備雨具。