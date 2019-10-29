判頭與前度腳底按摩　撞正女方現任男友　涉揮拳誤殺現任案開審

裝修工程男判頭與前女友到九龍城做腳底按摩，離開時遇上女方的現任男友。男友上前質問：「嗰個男友邊個嚟？」並當場掌摑女友，判頭聞聲上前護花，並與其現任男友爭執，其間涉揮拳打對方，混亂中男友後腦倒地送院，一星期後傷重不治。判頭被控1項誤殺罪，他否認控罪今（29日）在高等法院受審。

被告岑文輝否認誤殺王溢明案，於高等法院審理。(資料圖片)

被告岑文輝(43歲)，被控於2018年7月23日非法殺死王溢明（37歲，下稱：王）。

與前度一同腳底按摩再用膳

控方開案陳詞指，被告是黃竹君的前度男友，王則是她的現任男友。去年7月16日，黃相約被告到九龍城做腳底按摩，之後二人用膳。王駕車經過該區時，見到女友和被告行經侯王道，而女友和被告之後分道揚鑣。

王下車質問女友時情緒激動，並打她的臉和推了她一下。被告聽到前女友求助，遂走向二人的方向，王見狀即衝向被告，被告則舉起右前臂擋格。

控指王倒下後被告仍揮拳

被告與王繼而口角，女友曾上前勸交，惟王和被告繼續互推對方，被告揮拳擊中王的頭。王倒下後，被告再向對方揮拳。警員和救護員隨後到場，把各人送到伊利沙伯醫院。被告因涉在公眾地方打鬥，在醫院被捕。王於案發後7天(7月23日)去世，死因為頭部受傷。

控方認為被告使用武力不合理

控方指，案中對王跌倒並後腦著地致死並無爭議，本案是要考慮為何王會跌倒，以及被告在案中是否自衛。控方認為，被告當時的行為並非自衛，對王使用的武力程度也非合理。

黃竹君下午作供，透露自2008年起與王拍拖，期間曾兩、三次分手。她與被告曾於2016年底拍拖，但之後分手，案發時兩人是朋友關係。

女友曾呼喊被告名求救

案發當日，她和被告在九龍城做腳底按摩和吃晚飯，然後各自離開。王此時衝向她，揮拳打她下顎，又揑她的頸，把她撞向王的車。王繼而問：「嗰個男人邊個嚟？」，她未能呼吸，大叫「阿B」(被告)求助，王在現場質問二人是否有染，他們都矢口否認。王和被告之後打鬥，他們分開後，女友上前查看王，發現他的右臉割傷。女友曾問被告應否報警，對方著她先報案。

辯方盤問時指，王在案發時與另一名女子同居，並育有一名小孩子。女友表示不知道，但在盤問時承認，案發時是王先出手。

案件編號：HCCC87/2019