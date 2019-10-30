【逃犯條例】輕鐵天湖站、銀座站路軌疑被惡意切割　港鐵已報警

港鐵表示，輕鐵系統今日（30日）及上周五（25日），共發生了兩宗路軌懷疑被惡意破壞的個案，天湖站、銀座站月台的路軌分別都有切割痕跡，明顯地是用工具切割而成。港鐵強烈譴責非法行為，已就事件報警，初步列為「刑事毀壞」。港鐵強調，若路軌受到破壞，有可能危及鐵路的安全運作，甚至可能引致出軌等嚴重事故，對乘客及港鐵人員的安全構成重大風險。

天湖站切割位長約7厘米、深8毫米​

港鐵指，最新的一宗發生於今日（30日），在下午約2時半，輕鐵工程人員於天湖站附近進行例行路軌巡查期間，留意到近二號月台（往屯門／元朗方向）的一段路軌面上有一個切割痕跡，長約7厘米、闊度約1毫米、深度約8毫米，即時通知輕鐵車務控制中心。工程人員經檢查後，確定該路段可以正常安全行車。為審慎起見，工程人員以鋼板作臨時加固，並將於今晚再作詳細檢查及跟進。工程人員留意到該割痕在形狀及切口等徴狀，明顯地是用工具切割而成的。

另外，在25日，銀座站附近亦懷疑有路軌遭惡意破壞，港鐵當日已報警。由一名休班的港鐵人員通知工程團隊，在銀座站一號月台（往天逸方向）近車頭位置的一段路軌上，疑似有一條裂紋。工程人員到場後確認路軌有一個切割痕跡，長約7厘米、闊度約2毫米、深度約7毫米。港鐵指，該割痕在形狀及切口等徴狀，同樣地明顯是用工具切割而成的，當時進行了臨時加固，不影響輕鐵服務，工程人員在當晚收車後已作跟進。

港鐵強烈譴責︰可引致出軌等嚴重事故

港鐵強調，若路軌受到破壞，有可能危及鐵路的安全運作，甚至可能引致出軌等嚴重事故，對乘客及港鐵人員的安全構成重大風險。對於輕鐵路軌接連懷疑被惡意破壞，港鐵對此等非法行為予以強烈譴責，已經報警處理，亦會向破壞設施的人士作出追究。