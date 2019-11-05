嶺大研究指七成學生理財風險承受力不足　影響上流、延續跨代貧窮

青年向上流成為近年社會重要議題，嶺南大學（嶺大）一項研究發現，七成受訪學生的理財風險承受能力較低，即學生未必願意承受最大的風險，以爭取更有利的回報。嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰提到，家庭經濟能力較差的青少年，會傾向作出較低風險的決策，或會影響個人作出更好的投資決策，青少年因此難以向上流，亦有機會令跨代貧窮延續下去。

朱岳峰表示，本港學童的理財風險承受能力不足，建議政府改革中學教育，加入與理財相關的實務學習和實踐機會。（曾凱欣攝）

是次研究於2018年９月進行，抽查本地六間中學，共330名家庭經濟能力較差的中學生，受訪者年齡介乎13至17歲，以量表及問卷形式進行，並了解受訪中學生的個人背景，從而評估其個人的理財風險承受能力。

家庭月入影響個人自信心 青少年傾向作出低風險的決策

朱岳峰提到，是次研究發現，社會經濟因素、心理因素及認知因素，對於青少年的理財風險承受能力有顯著影響。其中，調查數據顯示，只有2.1%受訪學生，成長於家庭月入超過四萬，即經濟狀況較好的家庭，其餘有88.6%受訪學生均來自家庭月入低於兩萬的基層家庭。

家庭經濟能力較差青少年 傾向畢業後直接投入社會工作

研究結果顯示，家庭經濟能力較差的青少年，傾向作出有風險的決策可能性較低，例如這些學生不會考慮自主創業，反而會傾向中學畢業後直接投入社會工作。他認為，來自經濟能力較差家庭的年青人，容易因為家庭背景和眼界不足令其欠缺信心，或對未來存有較低的積極性，這類型的投資決定，或會使他們未能脫離固有貧窮，以及有機會令跨代貧窮延續下去。

另外，調查數據亦顯示，不足一半受訪學生認為自己有較高的語文能力；只有不足三成受訪學生有較高的主觀財務知識、一成受訪學生曾參加過5個或以上的金融課程或工作坊。朱岳峰表示，這些因素均會令他們的理財風險承受能力較低，而性別、父母持有的學歷、個人客觀財務知識，則對理財風險承受能力沒有影響。

建議學校加入模擬投資工作坊 為學生建立正面的理財風險承受能力

朱岳峰表示，本港學童的理財風險承受能力不足，是阻礙青少年向上流動的原因之一，認為政府應透過教育協助青少年建立良好的理財風險承受能力，建議政府改革中學教育，加入與理財相關的實務學習和實踐機會，例如模擬投資等的工作坊；從而令出生基層的青少年盡早了解社會運行規則，以建立正面的理財風險承受能力，增強自信，改善對未來投資路向及看法。