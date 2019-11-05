調查指四成基層市民眼睛不適無驗眼　以為老花檢查始知嚴重白內障

有個案在接受眼睛健康初步評估後，發現雙眼均有白內障，其中左眼更出現遮蓋了瞳孔的嚴重情況。視光師表示，眼睛毛病可以透過驗眼早前發現。

眼矇矇看不到，理應盡早求醫，但基市市民卻因經濟等問題未有驗眼。香港路德會社會服務處的調查發現，近四成受訪基層市民感到眼睛不舒服，但八成基層市民未有定期驗眼。

香港路德會社會服務處在2018年8月至今年7月，在社區中心向462名市民進行調查；四成八受訪者是45歲至64歲的人士。

雖然大部份受訪者指視力沒有出現問題，但33.8%受訪者於一年內經常感到眼睛不適，29.9%的視野曾出現微細黑點，13.6%的更在過一年出現閃光情況。

調查更發現，78%受訪者無定期接受視力檢查，36%的對上一次檢查為5年前。

路德會在荃灣設立基層醫療健康檢測中心，以低廉價格為市民提供全面眼科視光檢查。

協助調查的註冊視光師許志雄表示，黃斑區異常與視力有明顯關係，64歲以上的受訪者的黃斑病變數目佔逾15%。他建議，患有近視度數600以上，或患有糖尿病、高血壓等慢性病人士應每年驗眼一次；18歲以上成年人，視力正常，最少每兩年驗眼一次，如青光眼等眼睛毛病可以透過驗眼於早期發現。

湯女士今年3月接受了白內障手術，視力始有改善。（麥凱茵攝）

白內障誤以為是老花 險失去視力

60歲的湯女士，多年前已發現眼睛看不清，畫畫時總是掌握不到距離。她說：「以為老花，但戴了老花眼鏡情況也沒有改善」，其後她參加講座進行初步驗眼，始發現雙眼均出現白內障，「從來都無意識到是白內障或者是健康問題。」

許志雄指出，年初為湯女士檢查時發現其左眼的白內障已延至眼珠，隨時會完全失去視力，「情況發展得快或慢也難預計。」湯女士的左眼在3月接受手術，現時視力已有進步，「（視力）改善很多，不會再覺得有一層膜遮蓋着我。」

路德會助理服務總監及機構發展主任鄧國禧認為，調查反映香港眼科的檢查服務不足，建議政府在18區的地區康健中心增加眼科檢查服務，「教育市民眼科檢查的重要性，讓他們及時發現潛在眼疾。」