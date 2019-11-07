中大新宿舍　太陽能板儲能量加熱洗澡用水　污水經處理後用以灌溉

籌備近三年，位於中大校園北側的中大賽馬會研究生宿舍二座及三座，於本年正式開放予宿生入住。兩幢宿舍提供近700個宿位，除了大量的綠化範圍，設計上處處體現可持續發展的元素。 校園發展處處長馮少文提到，宿舍屋頂設置大量太陽能板，儲存能量用以加熱洗澡用水，而洗手和洗澡的污水，經過涉400萬元建成的灰水處理系統後，可用以灌溉植物。馮續指，引入相關環保設施後，整體用水量減少三成。

太陽能板儲能量加熱洗澡用水

新宿舍工程涉6.75億元，當中約1.3億元由馬會贊助。兩幢研究生宿舍屋頂約有90塊太陽能板，儲存的能量用以加熱洗澡用水，而雨水循環系統收集的水、洗手和洗澡的污水則經過灰水處理系統灌溉植物。校園發展處副處長李陞祥解釋，灰水處理系統涉400萬元，基於成本所限，故只能於其中一棟宿舍設置。校園發展處處長馮少文指，引入一系列環保設施後，整體用水量減少三成，用電量減少兩成；與其他宿舍相比，每年水費更由12萬元下降至8萬元。

宿舍距離鐵路約45米 房間內設計雙層玻璃隔音

宿舍距離鐵路只有一街之隔，距離約45米，每逢列車經過，無可避免發出噪音。馮少文指，針對這個問題，房間窗戶設計成雙層玻璃，外面的玻璃可如同「盾牌」，減低音響。



馮續指，校方曾經測試過，列車附近分貝錄得90dB，在睡房中則只是54dB，符合環境保護署要求。記者當日觀察時，不時有列車經過，開了窗雖會聽到噪音，但仍在可包容的範圍。

馮少文解釋，外面的玻璃可如同「盾牌」，減低音響。（黃詠榆攝）

公共空間採用大塊玻璃 引進自然光



至於公共空間設計方面，主要採用大塊玻璃，採光度足夠，而較高的窗口，設置了電子開關按鈕，有助引進自然光之餘及自然通風。另外，公共空間有樓梯連接上一層，方便宿生上落之餘，亦鼓勵減少使用升降機。



除了宿舍一般硬件，大樓亦加入了不少綠色元素，宿舍每兩層便一個空中花園，又另設置天台花園。李陞祥解釋，天台花園的泥土深度達1米，有效散熱、調節溫度，亦打算供宿生於此耕作、休憩。

設智能電錶 宿生亦可查看使用量

校園發展處處長馮少文又指，為鼓勵「減排」風氣，大樓內無論是房間還是公共空間，皆設智能電錶，若使用完基本電費，宿生隨後開冷氣便要逐小時拍卡收費。宿生亦可透過電錶，查看自己的使用量。記者當日到場觀察，回收箱隨處可見，校方又特意將風扇放於當眼位置，為同學提供冷氣機以外的第二選擇。



環保建築大獎2019頒獎晚宴日前舉行，中大為首間獲頒「綠建領導類別–先鋒大獎」的香港大專院校，至於賽馬會研究生宿舍二座及三座，則入圍新建建築類別。