揮拳誤殺前女友現任男友　護花判頭罪成　被判囚3年

裝修工程男判頭去年與前女友到九龍城做腳底按摩，惟女方的現任男友突然出現，質疑兩人有染，並掌摑女友。判頭護花，與其現任男友爭執，涉揮拳打對方。而現任男友後腦倒地送院，一星期後傷重不治。判頭早前否認1項誤殺罪受審，陪審團退庭商議後，以大比數裁定他罪成。而法官判刑時指，雖然判頭在案發時是保護自己及前女友，但他對女方現任男友的挑釁行為反應過激，不構成自衛。法官考慮案中有人命傷亡，遂判判頭入獄3年。

被告岑文輝(43歲)，被控於2018年7月23日非法殺死王溢明（37歲，下稱：王）。

法官指被告反應過激 不構成自衛

辯方求情時形容本案屬悲劇及不幸的事件，被告當時只是想幫助前女友，而王是先動手的一方，被告起初只是自衛，但後來的反應過激，在電光石火間出拳令王跌倒致死，但他非有意對王造成嚴重傷害，而且他在案發後仍留在現場，盡自己最大努力去幫王，救護員到場時亦先叫他們去治理事主。

法官判刑時指，雖然王在事件中屬具侵略性性的一方，被告當時可以說是為了保護自己及前女友，但他對王的挑釁行為反應過激，亦在法律上不構成自衛。再者，雖然被告沒意圖傷害王，更留在現場叫前女友報警，救護員到場後，亦著他們先治理事主，但畢竟事件中有人命傷亡，法庭必須考慮案件的嚴重性，終判被告囚3年。

死者王溢明被送院救治。(資料圖片)

王的女友黃竹君早前供稱，與被告於2016年底拍拖，但之後分手，案發時兩人是朋友關係。她和被告於去年7月16日，在九龍城做腳底按摩和吃晚飯，然後分道揚鑣。

死者向女友揮拳 女友向被告求助

惟她突遭衝上前的王揮拳打下顎和揑頸，王又質問：「嗰個男人邊個嚟？」，她大叫「阿B」(被告)求助，而黃竹君和被告均向王否認有染。

而控方開案陳詞指，被告與王繼而口角，並互推對方，而被告曾兩度向王揮拳。警員和救護員隨後到場，把各人送院。被告因涉在公眾地方打鬥，在醫院被捕。王於案發後7天(7月23日)去世，死因為頭部受傷。

控方指，案中不爭議王跌倒並後腦著地致死，本案是要考慮為何王會跌倒，以及被告在案中是否自衛。

案件編號：HCCC87/2019