香港會計師公會推出五冊漫畫書　以故事形式教兒童理財知識

不少爸媽都希望培養兒童的理財意識，香港會計師公會現推出五冊漫畫書，以故事形式推廣理財知識，家長可在公會網頁和孩子共同閱讀漫畫書。 香港會計師公會自2005年起，到全港中小學舉行多場工作坊推廣理財知識，有小學教師稱，工作坊有助學生理解理財概念，並懂得珍惜所擁有的物品。

香港會計師公會現推出五冊漫畫書，向6至12歲兒童推廣理財知識。（侯彩琳攝）

會計師公會新推出五冊漫畫書 已上載至官網

金錢世界日新月異，自小培養理財習慣十分重要。香港會計師公會與本港插畫家工千芊合作，推出五冊漫畫書，以收入、儲蓄、需要與想要、精明消費、付款方式為主題，向小學生推廣理財知識。五冊漫畫書現已上載至公會網頁，同時公會亦會到全港小學以工作坊或講座形式向學生講述漫畫內容，關注理財概念。而五冊漫畫的實體書亦將於下年年頭推出。

聖公會聖彼得小學負責多元教育的主任黃天忠指，漫畫書能吸引學生學習理財知識。（侯彩琳攝）

小學教師：漫畫有助學生吸收理財知識

香港會計師公會自2005年推出「窮小子 富小子」計劃，讓公會會員擔任「會計師大使」到全港中小學舉辦工作坊、講座，同時推出故事書推廣理財知識。聖公會聖彼得小學是受惠學校之一，該校負責多元教育的主任黃天忠指，現時學校課程亦包含理財知識，但理財觀念不應只來自學科，學生仍需學懂如何應用理財知識。黃天忠指，小朋友對漫畫有興趣，故在學習時會較快吸收知識，且漫畫書中有互動小遊戲，令家長可共同閱讀。

黃天忠又指，理財工作坊令學生明白理財的概念，同時懂得去真珍惜所擁有的物品，亦明白繳交午餐費、購買文具、父母需要工作賺錢背後的理財概念。

香港會計師公會社會服務工作小組成員潘宏烽（左）、香港會計師公會會長羅富源（中）在記者會上介紹新推出的五冊漫畫書。（侯彩琳攝）

香港會計師公會社會服務工作小組成員潘宏烽形容教授兒童理財知識是「撒種」，事實上，公會在過去一年共在全港中小學舉辦57場講座，令9,800位中小學生受惠。而現推出的五冊漫畫書為《理財十課》的其中五冊，餘下五冊將於明年推出。