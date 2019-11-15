【逃犯條例】消防處：製汽油彈釋放氣體　對人體有害　或引起爆炸

反修例風波升溫，示威者多次在衝突中使用汽油彈，警方指，在大學校園內發現多枚汽油彈。消防處今日（15日）指，留意到有人在社交媒體討論利用大學內的化學物品製造武器；已主動提醒各大學負責人要防止化學物品被盜用。 消防處亦指，在製造汽油彈的過程中會釋放可燃氣體，吸入對人體有害，而氣體亦可能積聚，引致火警，甚至會造成爆炸及人命傷亡。

昨日（14日）有黑衣人將紅隧行人天橋一部升降機毀壞，並向內投擲汽油彈。（王潔恩攝/資料圖片）

已提醒大學負責人防止化學物品被盜用

就早前有人在社交媒體討論利用大學內的化學物品製造武器，消防處今日（15日）指，有留意相關情況，並已主動提醒各大學負責人要防止化學物品被盜用。

另外，消防處從大學發出的公告得知，部分大學的實驗室曾被破壞，一些使用中的化學物品被盜去。就此，消防處再次提醒有關負責人要妥善貯存化學物品及加強保安。

昨日（14日）有黑衣人將紅隧行人天橋一部升降機毀壞，並向內投擲汽油彈。（王潔恩攝/資料圖片）

製造汽油彈會釋放可燃氣體 或引致爆炸

對於有網上圖片顯示，懷疑有示威者在大學校園內製造大量汽油彈，消防處指，在製造汽油彈的過程中會釋放可燃氣體，吸入對人體有害，而可燃氣體亦有可能會積聚，引致火警，甚至會造成爆炸。此外，投擲汽油彈會對附近市民生命財產構成嚴重威脅，一旦引致火警，火勢會波及附近樓宇，後果不堪設想。

消防處嚴正呼籲示威者停止使用汽油彈，如罔顧後果，會造成嚴重人命傷亡。