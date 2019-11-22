【大學聯招】申請延長一周 　校長指罕有改期　30年來首次

反修例風波持續近六個月，大學聯合招生處今日（22日）公布，鑑於近期情況影響，聯招申請的截止日期，延長一星期下月至11日。 輔導教師協會副主席何玉芬表示，延期安排罕見，以其印象，相信是大學聯招自1990年成立以來首次作出相關安排。她指大學資訊日早前相繼取消或延期，學生未能親身參觀校園及了解學科詳情，影響同學選科與前路的抉擇，加上近日停課影響學校升學輔導進度，認為延期有助教師進行升學輔導的工作。

受到反修例風波影響，八大院校入學資訊日相繼取消或延期。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）的網上申請原定下月4日截止，大學聯招處今日公布，鑑於近期情況影響，網上申請的截止日期，延長一星期至下月11日，以便申請人有更多時間檢視及遞交其申請。JUPAS於1990年成立，香港迦密愛禮信中學校長、輔導教師協會副主席何玉芬表示，延期安排罕見，以其印象，相信是聯招自成立後、即30年以來，首次作出改期安排。

改期騰出空間 助中六生思考選科

受反修例風波影響，大學資訊日早前相繼取消或延期，改以網上講座提供收生資訊。何玉芬指，中六學生年輕尚輕，對自己的志趣喜好與學科了解模糊不清，親身到大學資訊日，能夠發現新學科及出路，同時刺激對讀書的動力，但現時在缺乏親身參觀下，未能有一個全面的資訊作選科決定；而在現時社會氣氛下，現屆的中六生對未來有更多疑慮，學校有需要為學生提供更多的升學諮詢及輔導。她續指，受到近日停課的影響，不少學校反映升學輔導進度難免受到影響，認為申請延期有助教師進行升學輔導的工作。

輔導教師協會副主席何玉芬表示，大學聯招運作一直穩定，今次申請改期罕見，相信是30年來首次。（資料圖片）

大學有意明年5月補辦資訊日

另外，何玉芬指，輔導教師協會早前曾與院校接觸，大學有意將資訊日、學院的入學講座等，改於明年5月或之前補辦。協會指，已向大學聯招反映，希望將明年5月20日的聯招改選延期，以騰出更多空間，讓應屆考生作決定。

教育界立法會議員葉建源表示，歡迎大學聯招決定，認為能迅速回應教育界的訴求，延遲截止日期可讓學生有更多時間作預備。

港大澄清新收生政策下 考生仍須符合最低入學要求

另外，港大昨日公布2020年文憑試收生要求，全部課程以最佳五科（Best 5）或六科（Best 6）計算收生成績，個別課程對核心或選修科目有指定要求或計分比重。港大今日發新聞稿澄清，報讀考生的成績，必須符合港大最低入學要求，即四主科（中英數及通識）和兩選修科達「332233」級。