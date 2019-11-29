工會批杏花邨清潔保安外判商調職為名　 企圖避發放百萬遣散費用

清潔工人職工會今（29日）連同約十名工友，於中午到杏花邨站外抗議，批評杏花邨的清潔外判公司增力服務有限公司、保安外判公司泛亞警衛有限公司，企圖以不自願調職通知書、自願離職，逃避遣散賠償。 清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，受影響全職清潔工有30人，年資由2至11年不等。她批評，港鐵有權利及責任監督外判商，亦促請外判公司按法例賠償。

由於沒有港鐵代表接信，工會將請願信貼於站外。（黃詠榆攝）

清潔工人職工會今（29日）連同約十名工友，於中午12時30分到杏花邨站外抗議， 高呼口號「還我清潔工友血汗錢」、「真炒人假調職」。抗議期間一度有港鐵職員到場調停，但並無接請願信，工會把請願信貼於站外。同時港鐵公司、清潔外判公司見到抗議行動，聯絡工會開會，各方仍在協調中。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，杏花邨的清潔與保安服務合約將於本月30日屆滿，當中有30名全職清潔工人，約一半人年齡不足65歲，年資由2至11年不等，料所牽涉的遣散、長期服務金，總金額接近100萬。

清潔工人職工會今（29日）連同約十名工友，於中午到杏花邨站外抗議。 (黃詠榆攝)

她提到，增力為逃避支付遣散費，在通知工友不能續約同時，要求工友簽署「不自願調職通知書」。公司亦曾詢問工友，是否願意跟隨調動至新崗位，惟沒有提供任何崗位詳情，如福利、工作地點等。

她表示，甚至有工友表示願意到新崗位，公司最後卻指沒有崗位，工友仍需簽署通知書，批評清潔公司以「假調職之名，以逃避遣散賠償為實」，又指杏花邨外判保安亦面對同樣情況。

工會要求，港鐵公司立即介入，並協助工人追討遣散費，必要時抽起按金，以支付工人遣散費，而外判公司需按勞工法例賠償遣散費並交代相關安排。