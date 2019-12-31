【2019回顧】學生以音樂表訴求：自由是包容黃藍政見　盼齊上齊落

反修例風波使社會陷入撕裂，年輕人眼中的「抗爭之舉」，或是「藍絲」眼中的「破壞香港」，年輕人陷入衝突旋渦，激進示威者被冠以「暴徒」、 「廢青 」之名。 連月來，市民在商場、街頭不時會聽到有年輕人演奏樂器，表達爭取五大訴求，他們是由中學及大學生組成的樂團，自10月初起，多次到全港各區「快閃」演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》等歌曲，盼望以音樂鼓勵港人；運動發展至今，有團員希望港人能「齊上齊落」 ，亦希望政府回應市民訴求，令社會恢復平靜。 走在街頭，總會面對不同人士意見，團長V對此印象深刻，而且並不感到生氣，但亦明白，正如樂團有不同的角色，社會亦有不同聲音，「要接納意見，(社會)一定有持相反意見嘅人。」 （2019年回顧人物訪問系列之九）

紫荊之殤樂團由中、大學生組成，自10月起，他們多次到全港各大商場表演，亦曾在城大快閃表演。（侯彩琳攝）

9月底，反修例示威衝突持續，那時剛剛開學的中六生V（化名）眼見有市民以大合唱表達訴求，漸漸萌生組織學生樂團的想法，「如果大家作為學生有相同理念，不妨盡自己能力，為運動出一分力。」為招募團員，V在社交軟件發布信息，並聯絡不同中學的反修例關注組，短短半月吸引約200名中學生、大學生參與樂團，作為團長的V直言「音樂人真係一呼百應」，樂團內有人演奏小提琴、單簧管、雙簧管、色士風、小號、伸縮號等等。

為求成功演出，一眾團員每逢周五便集合練習。V除了負責指揮，還主力構思「快閃」活動，因示威衝突不斷，V亦擔心團員在演奏時遇上衝突，「我想大家都無穿無爛」，從決定「快閃」地點、聯絡傳媒、聯絡義工幫忙拍攝、聯絡急救員，都需要一一考慮，「寧願遲少少瞓」，每日只睡5小時，亦力求將「快閃」活動安排好。

紫荊之殤團長V指，需要包容不同人士的政見。（侯彩琳攝）

「黃藍」均為香港好 需接納不同意見

「想為香港出一分力，我唔知做到啲咩，所以唯有靠自己的專長」，中五生團員Francis自言不懂樂器，但因聲線不錯，因此在樂團內負責唱歌，每周都會花約四小時參與練習。他坦言：「唔多唔少都會影響讀書時間，但我願意為呢件事去犧牲，呢啲係有價值嘅嘢。」

正如樂團有不同的角色，社會亦有不同聲音，10月4日《禁蒙面法》實施當日傍晚，紫荊之殤團員帶着樂器走上旺角街頭。V指，親戚中有和他持相反意見的人，「我哋應該去包容接納佢哋，佢哋都有佢哋嘅觀點，我哋唔會係啱嗮，一樣嘢有正反兩面去睇。」他認為不論「黃藍」，「其實大家都係為香港好」，亦指應去了解「藍絲」所認識的真相和想法。

紫荊之殤樂團由一群中學生、大學生組成。（紫荊之殤樂團提供）

五大訴求只擇其一 寧願可選出帶領港人前行特首

事實上，V亦明言：「我無理由支持唔合理嘅暴力。」V表明不認同激進示威者的暴力行為，但他認為重要的是了解暴力產生的原因，「到底係咩因素，導致香港會變成咁。」

談及新年願望，V盼望政府回應市民訴求，並成立獨立調查委員會，令社會恢復平靜。修例風波歷經數月，V對未來亦感到迷茫，「宜家都擔心緊，到底香港會變成點，香港係我屋企，佢嘅未來直接連接我嘅未來。」

有類似想法的Francis亦盼望五大訴求均可達成，然而若只能選擇實現其中一個，他會選擇實行雙普選，「我相信由市民一人一票投出嚟嘅行政長官，會遵從民意，繼續帶領香港人前行。」面對香港目前困境，Francis從未想放棄，更坦言不會移民，「呢度始終係我屋企，我唔希望被逼去第二個地方。」

香港人遇到不公義嘅嘢會發聲，最終佢地都會繼續堅持，一日未完一日都會堅持。 紫荊之殤樂團團長V

訪問當日，在將軍澳尚德邨停車場墮下的科大生周梓樂宣告不治，另一名團員K（化名）感慨道：「唔可以因為唔係我嗰仔、唔係我嗰同學，而去忽略同忘記呢件事。」雖然感覺憤慨，但他亦選擇亦和平方式表達訴求，在樂團里負責財政和男聲合唱。K指，年輕人爭取的是自由，「自由係雙方嘅，我哋可以用音樂去改變其他人嘅意見，但同時唔可以抹殺其他人表達意見嘅機會。」