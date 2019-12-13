【平機會檢討報告】揭內部有「山頭文化」　倡廢除主席須懂中文

平等機會委員會的《管治、管理架構及投訴處理程序檢討報告》今日（13日）出爐，當中外間顧問報告提到，平機會所有員工是同一樓層辦公，但投訴事務科和法律服務科有種「山頭主義」文化，即使兩科都有「專家」，但職員之間極少為個案接觸及互相請教意見，報告指可能源於以為平機會的調停和法律協助是互不相干的職能，但認為「缺乏互動看來不可取」。 另外，有建議提出，平機會作為重要的反歧視機構，主席的聘任條件，應廢除中文書寫能力的嚴格要求。主席的任期亦應由三年延長至六年。

平等機會委員會的《管治、管理架構及投訴處理程序檢討報告》今日（13日）出爐。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

投訴科和服務科同處一層 職員少接觸

平機會的《管治、管理架構及投訴處理程序檢討報告》，載有由前高等法院法官芮安牟撰寫的獨立報告，當中提到投訴事務科和法律服務科職員之間看來極少就所進行的個案有日常接觸，儘管平機會機構相對小規模，辦事處亦不大，所有員工都在辦事處的同一樓層辦公，「但看來一個科的職員並無慣性向另一個科的同事徵詢意見或『請教專家』。」指內部有種「山頭主義」文化。

法官芮安牟認為，法律服務科憑藉投訴事務科的資料來做法理評估，但在有需要時，尤其是遇上複雜的個案，兩科職員「在初期即一起坐下，就具體個案的證據，討論需要取得甚麼資料，將是有益的。」投訴事務科認為自己的角色是調停，但不應排除可在具體個案早期便徵詢法律服務科的意見。指這安排令平機會本應自行培養的同事關係感薄弱他建議若調停失敗而需進行詳細調查的話，應由兩個科職員合組團隊，以培養「同袍精神」，希望共同分擔責任，可讓兩個科的職員一起掌握個案的進展情況，為實現公益而更密切合作。

現任平機會主席為朱敏健及所有前主席都是華人，懂得中文。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

平機會歷任主席

張妙清（1996年－1999年） 胡紅玉（1999年－2003年） 王見秋（2003年） 朱楊珀瑜（2003年－2005年） 鄧爾邦（2005年－2010年） 林煥光（2010年－2013年） 周一嶽（2013年－2016年） 陳章明（2016年－2019年） 朱敏健（2019年－）

此外，檢討委員會建議，平機會作為重要的反歧視機構，不應將中文書寫能力列為主席職位的聘任條件，亦不應把這條件加諸於其他與運作需要無關的職位上，若有兩名同樣優秀的人選，「當中一人具備中文口語及或書寫能力，能方便運作，在遴選過程中當然會佔優。」

目前主席的任期只有三年，可以續任，但非必然，不夠時間學習其工作，建議把主席任期增至六年，主席在面試時的抱負聲明可以用作成績核對單，在任滿三年後檢視主席是否完成目標及結果，主席與管治委員會可一起擬定餘下三年任期的行動方案。