23.5萬兒童貧窮　比率谷底反彈連升兩年　每4人1個窮　

2018的貧窮人口達140.6萬，貧窮率20.4%，創10年新高。政府今（13日）公佈貧窮報告，在貧窮兒童方面，去年貧窮率達23.3%，比率為2016年跌至谷底後，連續兩年反彈上升，即每4名兒童便有1名處於貧窮，人數為23.5萬人。不過在政府政策介入後，兒童貧窮率跌至16.8%，為歷年新低。 貧窮長者方面，去年貧窮率維持為 44.4%，即差不多近乎每2名長者便有 1人是貧窮；政策介入後的長者貧窮率為30.9%，約3名長者仍有1名身處貧窮狀況。 香港社區組織協會認為，去年貧窮人口數字反映政府未有積極減少貧窮人口。組織認為，兒童貧窮率在政策介入後，跌幅較為顯著，惟長者貧窮問題仍然嚴重，政府應檢視現行扶助貧窮長者的福利政策。

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政策介入後 兒童貧窮率仍有16.8%

在貧窮兒童方面，政策介入前的18年貧窮兒童人口為23.5萬人，貧窮率為23.3%，較2017年的23.4萬人，增加約1,000人，即約每4名兒童，便有1人處於貧窮。而在政策介入後，兒童貧窮率為16.8%，較前年跌0.7個百分點，人數則為17萬，較前年跌7千人，為2009年以來新低，但仍約每6名兒童便有1名兒童處於貧窮。

長者貧窮率不變 實增2萬人

另外，在貧窮長者方面，政策介入前的18年貧窮長者人口為51.7萬人，貧窮率為 44.4%，較17年的49.5萬人，增加約2.2萬人，即2名長者便有 1人是貧窮。在政策介入後，長者貧窮率為30.9%，較前年稍升0.4個百分點，人數則為36萬，較前年增加2萬人，每3名長者仍有1名身處貧窮狀況。

香港社區組織一項調查發現，近六成受訪基層兒童沒機會參加興趣班。（資料圖片）

社區組織協會：政府應訂降兒童貧窮率目標至10%以下

香港社區組織協會認為，兒童貧窮率在政策介入後，跌幅較為顯著，主要原因或涉及在職家庭津貼或一次性的學生津貼，惟政府長遠應檢討教育制度的支援，包括學生資助制度、增加課後學習及補習津貼等，並訂立未來5年內減少兒童貧窮率至不多於10%的滅貧目標。

針對長者貧窮問題，組織認為數字反映長者貧窮情況嚴重，政府局應檢視現行扶助貧窮長者的福利政策，包括放寬綜援、長者生活津貼及高額長者生活津貼計劃的申請資格、調高津貼金額等。

組織認為，2018年貧窮人口數目創近年新高，反映了政府未有積極和有計劃地減少貧窮人口，建議政府全面檢視綜援制度，以基本生活預算模式重訂綜援金額，強化綜援作為社會安全網對弱勢社群的支援。同時，定期進行研究，檢視本港人口匱乏狀況，以制訂相應扶貧政策。