【逃犯條例】警方城大檢獲20枝粉塵彈等危險品　校方審慎評估開學

反修例風波持續多月，上月中多間大學爆發警民衝突。城市大學緊急事故應變小組今日（14日）凌晨表示，昨日（13日）於校園內發現幾箱懷疑汽油彈，並已通報相關政府部門處理。同時又指，城大現正全力進行復修工程，自本月10日開始逐步重開學生宿舍，下周一（16日）起大學圖書館亦會提供局部服務。 警方今日表示，昨日接獲報案並派員到場，檢獲34枝汽油彈、20枝粉塵彈等，案件現時列作「發現危險品」，並交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

警方昨晚接到城大報案後，檢獲大量危險品。（城大提供圖片）

城市大學緊急事故小組今日凌晨發通告，指昨晚在校園發現幾箱懷疑汽油彈。基於安全考慮，已即時通報相關政府部門，而當局亦有抵達現場了解及跟進事件。

城大回覆《香港01》查詢指，自近日校園遭很多身分不明的黑衣人入侵及大肆破壞後，已加強保安人手及物業管理措施，包括在所有出入口實施出入管制，所有師生必須出示學生證或教職員證方可進入校園。而城大現時正全力進行復修工程，並由周二（10日）起已按工程進度逐步重開學生宿舍；而下星期一（16日）起，大學圖書館亦會提供局部服務。

同時又指，大學將繼續提高警覺，審慎評估情況，以安全為大前提及平衡師生需要，再決定開放校園其餘設施進度，及按原定計劃於明年1月13日開展下學期。

11月16日，城大外哥和老街，地下磚塊路障。（陳浩然攝）

案件列作「發現危險品」

警方回覆查詢指，昨日接獲深水埗達之路一院校的職員報案，指院校內發現一批懷疑危險品。人員接報到場，檢獲34枝汽油彈，20枝粉塵彈，12枝漒水彈及一些易燃物品。案件列作「發現危險品」，交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。