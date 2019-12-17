生產力促進局總裁認未通知政府修改表現指標　林卓廷批如同造假

審計署早前發現，生產力促進局在2014至2017年度期間，主要表現指標「所接受的顧問項目數目」 未能達標；至2018年7月生產力局把服務費超過5,000元的製造支援項目，歸類為顧問項目後才能達標，而生產力局沒有文件證明已就顧問項目定義有變一事通知理事會或創新科技署。 生產力局總裁畢堅文承認未有就修表現指標通知政府，承認事件不應該發生，局方將重新審視表現指標定義，再向理事會匯報，預計明年3月前完成。

立法會政府帳目委員會召開公開聆訊，討論審計署有關生產力局的報告。立法會議員林卓廷質疑，生產力局修改指標是否為求達標，以及為何畢堅文明知修改表現指標，將令原本不達標的情況變成達標，有助改善政府對其表現評核，但未有就修改通知政府。

畢堅文解釋，修改表現指標原因在於業界升級轉型，對生產力局的服務要求更高，而原本的表現指標未能如實反映情況，故決定調整表現指標定義，為員工提供更適切的指引。他承認，未有就修改服務指標一事通知理事會，因為未有員工提醒他修改表現指標的程序，又指「依靠我嘅團隊話畀我聽，需唔需要做」，事件不應發生，局方將重新審視表現指標定義，再向理事會匯報，預計在明年3月前完成。

對於畢堅文的解釋，林卓廷批評他是推卸責任，又指私自更改表現指標更予人造假感覺。