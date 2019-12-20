中大學者研新式顯微鏡　立體看細胞助診症　最快5年後應用

X光電腦斷層掃描（X-ray CT）在使用時會釋出輻射，不適合短時間內多次使用，亦捕捉不了微小的細胞。中大生物醫學工程學系助理教授周仁杰研發「反射模式層析相位顯微鏡」，醫護人員毋須使用任何高強度輻射儀器、注射顯影劑；透過顯微鏡，便可即時為病人進行掃描。 新技術的辨析度比X光提升近千倍，更可看到細胞三維成像，有助醫生診症。研發團隊期望五年內製作出第一部儀器，未來五至十年內於醫學界應用。

裘槎前瞻科研大獎2019得獎主周仁杰教授表示，11人研究團隊自2017年開始，積極研發活體層析相位顯微技術（簡稱TPM技術）。周表示，傳統掃描技術只能看到大塊組織，而不能看到細胞；新技術成功突破局限，可實時觀察到微小的細胞、組織立體影像，解析度達至亞微米級，辨析度比X光提升近千倍。他續指，醫護人員借助顯微鏡診症，「例如癌變細胞會更軟」，相信可更早診斷病症，採取治療。

中大生物醫學工程學系助理教授周仁杰獲裘槎前瞻科研大獎2019。（黃詠榆攝）

以眼疾為例，周解釋現時主要靠眼底相機和眼部斷層掃描檢查（OCT），新技術可應用於高分辨率的眼底成像，仔細檢測各類型眼疾。另外，視網膜連接神經，高解像度的三維圖像可顯示光敏細胞和視神經之間的異動，可及早辨別出視覺退化的病症、阿茲海默症等。



他預計，五年內可製作出儀器，料五至十年內可於醫學界應用。不過，技術亦有局限，周仁杰指顯微鏡的穿透深度只有幾毫米，故只能看到眼睛、皮膚、神經等身體部位，長遠盼技術成熟後，未來可再於研發內窺鏡版本。

新技術的辨析度比X光提升近千倍，更可看到細胞三維成像。（黃詠榆攝）

「裘槎前瞻科研大獎」於2012年成立，旨在物色一批極具才華，學術成就足以在國際學術界競爭的學者，在其學術成就剛起步階段，獲得支持，得以在科研﹑個人能力和專業上盡展所長。每個科研基金最多有500萬元供五年研究之用。