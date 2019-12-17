【爆眼少女覆核案】不滿警方以令取其醫療報告　官裁少女敗訴

少女K本年8月11日的反修訂警民衝突中，右眼被擊中受傷，坊間一直流傳為警方發射的布袋彈所傷，惟少女一直未有就事件報警。警方早前透過法庭手令，取得少女的醫療報告。少不滿警方未向她提供手令內容便取其報告，認為做法無視其私隱，因而申請司法覆核。高院今(17日)就其申請頒下判詞，裁定少女敗訴。

申請人K指警方申請手令不當，申請司法覆核被裁敗訴。(資料圖片)

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申請人獲法庭准許以英文字母K作代號， 答辯人為警務處處長。警方早前已答應會封存及不會用該報告。

官指少女未有利用現有機制作申請

法官在判詞指，申請人沒有獨立的權利要求警方向她出示該手令。根據現有機制，申請人可在實際或有進行的法庭程序中質疑手令的效力，並在提出合適的理據後，申請警方向她出示有關的搜令，惟直至現在，申請人都未有利用上述的機制行事。

法官又指，除了為追討損害賠償外，亦有潛在的法律渠道讓申請人質疑手令是否有效，但申請人至今未有利用這些渠道。答辯人未有按申請人要求向她出示該手令，亦不表示答辯人侵犯了她在法庭提訴訟的權力。

法庭因此判駁回其司法覆核申請，並要她支付訟費。

申請人指警方做法無視其私隱

申請人的律師早前陳詞指，警方應按手令涉及人士的要求，提供手令的內容，讓涉案人士可到發出手令的裁判官面前，作出陳述。申請人又指，手令無迫切性，而警方的做法亦無視她的私隱。

警方的代表回應指，執行任何手令會影響涉案人士的權利，但手令由司法人員批出，他們非橡皮圖章，會就每次申請作考慮。他們又指，要求警方向受影響人士提供手令內容，是不切實際。

案件編號：HCAL2643/2019