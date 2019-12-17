方國珊被裁定須賠償女地主案　稱或要破產求暫緩命令　官押後處理

西貢區區議員方國珊，被指多年前與女地主發展區內的丁屋項目，惟項目疑「爛尾」和「套丁」，方遭地主入稟追討。法庭早前裁定方須向地主的後人交回業權和已興建的兩間丁屋，以及賠償租金收益約82 萬元，地主的後人日前亦向法庭申請將方國珊破產。方國珊今（17日）向法庭申請暫緩執行裁決，法官指雖然她聲稱若不暫緩裁決，她便會破產，亦會影響其參選資格，但她並無向法庭提交相關證據。案件終押後，並另定日子讓雙方進行爭辯。

原告何淑明已身故，由她的孫兒關雄盛以遺產執行人身份代表。法官早前在判詞指，建屋前涉有男丁向地政總署作虛假聲明，認為該村屋發展計劃屬非法，故裁定方所定的協議無效，涉案土地和已興建的村屋交還女地主的後人，方同時亦要賠償逾82萬元。

方國珊今在聆訊中申請暫緩有關裁決，但法官指雖然方聲稱若不暫緩裁決，她便會破產，亦會影響其參選資格，但方並無向法庭提交相關證據，故建議方改申請押後案件，另定日子再讓雙方作爭辯。方最終決定押後案件，但表示有關破產的聆訊將於下月15日進行，望本案可屆時一併處理，但法官表示他無權作出這樣的安排，著方向處理破產案件的法官申請。

散庭後，方國珊懷疑原告的律師在法院大樓內用手機拍下其文件，因而報警。大批警員到場處理事件，據了解，警方的確在律師的手機中找到相關相片。

案件編號：HCA265/2012