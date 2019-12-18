iOS Lightroom用家喜訊　RAW檔可循讀卡器直接匯入　自動雲端同步

Adobe 昨日（17日）公布，iPhone及iPad用戶更新至iOS及iPadOS 13.2版本後，用戶現在通過連接Lightning至SD卡讀卡器、iPhone的USB 3.0轉接器或者iPad的USB-C讀卡器時，可將RAW圖檔直接匯入Lightroom，無需再經iOS相片程式Camera Roll。 其後，所有照片及已編輯的圖檔將會自動同步至雲端Creative Cloud，用戶可在其他電子設備的Lightroom及Lightroom Classic存取。

iPhone及iPad用戶更新至iOS及iPadOS 13.2版本後，用戶現在通過連接Lightning至SD卡讀卡器、iPhone的USB 3.0轉接器或者iPad的USB-C讀卡器時，可將RAW圖檔直接匯入Lightroom，無需再經iOS相片程式（Camera Roll）。（Adobe 網頁截圖）

Lightroom另一個新功能是為照片轉檔提供高階選項，Android 和 ChromeOS、iOS和iPadOS的Lightroom用戶可以完全控制照片轉存的方法，例如保留多張照片原來的檔案格式，或轉存為DNG、JPEG、TIF檔，以及管理metadata、水印、檔案命名、銳利化輸出及色域。

Lightroom用戶現在可與其他人共用相簿，並邀請其他人在Web版Lightroom 新增照片。用戶只要連接至Web、桌面或流動裝置版（包括免費版本）的Lightroom，即可添加照片。

另外，Lightroom Classic亦獲改善，例如允許多批次轉存、轉存編輯相片預設集和預設集群組，及篩選以顏色標示的資料夾和集合（collections）。