綠色力量推現金鼓勵紙包盒回收　3月起每個五仙　冀一年回收300噸

紙包檸檬茶、豆奶等深受歡迎，雖方便飲用，但因由紙及膠等不同物料組成而難以回收，往往棄置到堆填區。環保團體綠色力量明年3月將推出現金鼓勵回收紙包盒計劃，市民向前線回收店交一個紙包盒，不論大小亦可獲五仙，紙包盒會送到今年10月開幕、回收量不足的全港首家紙包飲品盒回收製漿廠。 項目回收期為一年，綠色力量目標是一年可回收到最少300噸紙包盒，並希望可支援回收業界，推動紙包盒成為恆常回收物。

綠色力量明年推現金鼓勵回收紙包盒計劃，市民交一個可獲5港仙。（黃金棋攝）

去年紙料夾層包裝垃圾逾2.4萬公噸 回收廠現時僅日收約一公噸

本港去年於堆填區棄置的紙料夾層包裝逾2.4萬公噸，但回收量寥寥無幾。綠色力量助理教育及項目經理余健綱認為，原因主要是本港以往沒有處理紙包盒的回收設施，加上市民普遍認為紙包盒不能回收。綠色力量近年推出回收紙包盒活動，但由2016年起回收量合共只得11噸。

全港首家紙包飲品盒回收製漿廠「喵坊（MilMill）」於今年10月開幕，但現時每日平均僅收到約一公噸紙包盒。余慨嘆現時有回收設施，但回收量未能支持運作，同時仍生產紙包盒垃圾，最後棄置到堆填區，形容情況是「資源錯配，好浪費」。

綠色力量獲278萬元回收基金 2021年2月回收期完結

為協助本地回收業界開拓紙包盒回收市場，綠色力量獲回收基金批出約278萬元，推出現金鼓勵回收紙包盒項目，包括鋁箔盒及牛奶盒。項目回收期由明年3月開始，至2021年2月完結，其後會進行三個月總結。

市民及前線回收人員，如清潔工人等向「街角舖」回收店交一個紙包盒可獲五仙，即一公斤約可獲三元。回收店將紙包盒短暫儲存及處理，收集一定數量後可轉運至回收出口商，街角舖可獲每個紙包盒兩仙。回收出口商則負責中央收集、打紮等，過程中回收商可獲一個紙包盒一仙以補助開支。紙包盒回收廠會自行安排物流收集紙包盒作循環再造，惟不會有任何現金鼓勵。

余健綱指，現時綠色力量已和街角舖及回收商等溝通，普遍反應正面。（黃金棋攝）

街角舖回收商反應正面 推行後有「放蛇」等監察行動

余健綱指，綠色力量會每月直接向回收出口商提供每個紙包盒8港仙的現金鼓勵，再逐層分發。他稱，目標是與100間街角舖合作，建立更廣泛的回收網絡。余希望透過項目，確立前線回收人員的價值，並向紙包盒生產商推廣生產者責任制，「政府的速度太慢，而生產商有社會責任做回收」。

現金補貼由回收商及街角舖自行分發，余健綱表示綠色力量會有「放蛇」等監察行動，以確保補貼分到不同持分者手中。他又稱，由外地入口大量紙包盒較困難，認為回收商由外地入口紙包盒騙取補貼是「好難發生」。現時綠色力量已和街角舖及回收商等溝通，普遍反應正面；綠色力量亦會到街角舖，與前線回收人員宣傳計劃。