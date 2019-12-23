政府資助本地綠色旅遊　入境團旅行社：幫助不大　料參與度低

受連串反修例示威浪潮影響，旅遊業首當其衝。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（23日）宣布，每間本地持牌旅行社倘舉辦綠色本地旅遊團，每接待一名本地旅客可獲100港元資助，最多可獲得5萬港元資助。有入境團業界坦言計劃幫助不大，料入境旅行社參與度不高，因為除了缺乏本地客源，亦要重新培訓導遊，直言「除非資助唔封頂先有用。」

邱騰華（中）今日宣布，每間本地持牌旅行社舉辦綠色本地旅遊團可獲得5萬港元上限資助。（羅君豪攝）

旅遊業議會主席黃進達今日指，現時不少入境團要暫停，相信不少入境團旅行社會投入計劃，促進更多市民參與本地綠色旅遊團。然而香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，入境團客源一直是外地人士，而宣傳的賣點為海洋公園及迪士尼樂園等，對宣傳綠色旅遊資源不多，業界亦缺乏本地客源，故認為計劃不太吸引。

今次計劃中，必須聘用領隊及導遊才可獲資助。謝表示，若要轉型舉辦綠色本地旅遊團就要再培訓人手，亦不知道旗下導遊有沒有興趣轉型。他又稱，每間旅行社最多只得5萬港元資助，「請個員工都一萬幾，再宣傳下就無晒筆錢」，他認為若要鼓勵入境團旅行社舉辦綠色本地團，資助應不設上限。

黃嘉毅歡迎政府推行計劃，認為可增加導遊工作量。（資料圖片）

但亦有本地導遊歡迎計劃，香港導遊總工會理事長黃嘉毅指，以往本地團不一定需要有導遊帶領，而今次計劃中，必須聘用領隊及導遊才可獲資助，故導遊的工作量會有增加。但他坦言，「要帶動到變回以前咁多工作量一定無可能。」他指本地遊客的人數不及外地遊客，加上港人在現時社會氣氛下，經濟及情況受到影響，亦會減少戶外活動。

黃表示，導遊帶領本地綠色旅遊團門檻不高，除了遊覽地質公園需要專門知識外，帶團到郊野公園其實毋須特別知識亦無限制。黃嘉毅說，目前帶領本地綠色旅遊團知識的導遊不普及，但要進修並不困難，相信計劃可促使本地導遊有多一個工作選擇。