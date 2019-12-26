意外屬日常　慣與死神搶人　外科醫生鄭敏樂：生命非由你自行規劃

要治癒一個病人，內科用藥、外科用刀，鄭敏樂醫生選了做後者。落腳外科，幾乎每一天都需與死神搏鬥，「好似搶個人返嚟咁」，術後病人血壓上升那一刻，便是最有滿足感的一剎。她與團隊利用新療法加速為盆骨傷者止血，令重傷者死亡率大減，亦為她於今年增添十大傑出青年的名銜。 青年，正正是今年獲最多鎂光燈關注的群體，是本港持續逾半年示威中最息息相關的其中一伙。見盡傷者離世後家人哭斷肝腸，她寄語年輕人要保護好自己，留住性命方能改變社會。喜歡遠足的她不時讚嘆登峰後的美景，「希望咁靚嘅香港，有佢哋（年輕人）每一位」。

搶個人返嚟咁！ 伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂

外科醫生的一天也許由早上8時起揭幕，但也可能於暮光來臨前已接電話需趕回醫院。鄭敏樂是伊利沙伯醫院外科副顧問醫生，主力創傷及血管外科，接觸的個案多與交通意外或工業意外有關，亦需處理血管瘤爆破個案；生死，往往在一線之間。

無奈地，不論有多危急，時針不會逆走，鄭敏樂形容似與死神搏鬥，「搶個人返嚟咁！」但壓力過後，「見到（病人）血壓上返一刻就好rewarding（值得）」，這種滿足感化成動力，鼓舞她繼續在外科操刀。

你以為你嘅生命可以自己plan（計劃），但唔係所有嘢都控制到。 伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂

不過死神既然以「神」命名，自然未必每次鬆手。意料之外的事，傷者無法預測，亦每每令傷者家屬猝不及防。她的日常工作，就是面對病人的意料之外，部份傷者相當年輕，剛建立家庭便遭逢橫禍；救回性命的，有人完全康復後再添麟兒，有人復健過後重新站立；返魂乏術的，剩下家人對空床哭斷肝腸。

「你以為你嘅生命可以自己plan（計劃），但唔係所有嘢都控制到。」訪談的前一天，粉嶺公路不幸發生一宗六死車禍，亦是無人能事先知曉。「或者你唔上嗰架巴士就唔會發生意外，但我做嘅就係盡量在我範圍之內做」，這種對死亡的冷靜似乎是每位醫生的技能，但非一時三刻練就而成。

鄭敏樂自2008年起成為外科醫生。（受訪者提供） 初入行試過為離世病人低落足一星期 中學時期，鄭敏樂曾到瑪麗醫院的兒科病房做義工，最難受的是見到部份癌症病童年紀輕輕已需受苦，惟捱過治療後仍難敵癌魔而殞命，這股失落，令她產生做醫生念頭，最終如願入讀醫學院。 第一次為病人「搓心」，對象是一名80多歲的婆婆，「明明前嗰日仲傾緊佢啲孫，下一刻變咗個冷冰冰嘅人。」目睹生命流逝之急速，當時仍在實習的她不禁隨婆婆的老伴一起落淚，亦曾試過因病人離世而低落一整個星期。 在外科工作至今11年，她的心理質素高了，心態較以前成熟，學懂盡力過後要「let go」（放手）。她自認行醫令自己對生死的看法老套，「有嘢要做就嗰日做、有嘢同愛嘅人講任何嘢都好，都係要早講」。

明明前嗰日仲傾緊佢啲孫，下一刻變咗個冷冰冰嘅人。 伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂

水底夠靜，唔會有call！ 鄭敏樂醫生

選智能手錶 方便跑步時隨時收call開工

工作長期高壓，下班後就是運動減壓的時間，與記者分享的照片當中，出現頻率最高的是跑步照，其次是登山照。走過全程馬拉松，也曾數次走完毅行者的100公里。她笑言平日on-call得多，挑戰毅行者的最大好處是熬得過睡意來襲，運動時產生的安多酚亦有助為生活充電。

原以為鄭敏樂選戴智能手錶方便紀錄運動量，但對這位醫生而言，手錶更重要在跑步時可保持聯絡：「最緊要可以聽電話，帶定啲錢，有咩就可以聽call再返去（醫院）」，唯一可拒絕來電的方法是「潛水」，真真正正的潛落海底：「水底夠靜，唔會有call！」

她的年假會用在到不同機構救授止血技巧，亦曾前往柬埔寨的醫院協助當地設立處理創傷系統，以及努力研究更佳的療法。鄭敏樂整合過去廿年的醫療數據，與團隊共同創建「三合一盆骨骨折治療方案」，於黃金一小時內由骨科、外科及放射治療科三個專科合作做手術，令重傷者盡快止血降死亡風險。

新療法將嚴重盆骨骨折個案的死亡率，由過往約六成，減至過去5年平均的12.5%，而2019年截至12月23日，伊利沙伯醫院處理了約20宗個案，死亡率是0。

鄭敏樂醫生獲選為國際青年商會2019年十大傑青。（歐嘉樂攝） 硝煙中獲頒的傑青獎座來得沉重 傑青名銜肯定了她在醫學上的貢獻，亦附帶一份責任。 本港有關反對逃犯條例修訂的示威抗爭已持續逾大半年，年輕人是抗爭運動中的重要力量，面對廣大市民對政府的不滿，特首林鄭月娥亦承認或因政府未充分回應青年聲音，導致問題發生。鄭醫生與另外5位傑青曾發聲明，關注警方使用的武力，並促請當局成立獨立調查委員會解決社會爭議。 今時今日，簡單的表態已經可以惹來麻煩，她選擇隨良心行事：「作為醫生救人係天職，無理由見到呢啲嘢唔出聲」，她強調傑青不能代表所有人，但或許可以在現時「你有你講、佢有佢講」的氛圍下，聆聽更多年輕人的聲音再轉達予賢達。

鄭敏樂醫生不時會行山。（受訪者提供）

希望咁靚嘅香港，有佢哋（年輕人）每一位。 鄭敏樂醫生

見過太多死者家屬的淚水，鄭敏樂坦言不希望年輕人的家人面對同樣的悲痛。當下衝突不斷，她寄語年輕人要保命，「最緊要識保護自己，唔好送頭」，要改變社會非一時三刻的事，留住性命才有能力推動社會，萬一喪命便會行人止步，即使有其他人繼續完成其想做的事，亦無法親眼見證。

愛好爬山的她，隨意在桌上的相片中點出幾個山峰，「呢度有同事問我係咪外國地方，我話其實係赤柱嚟！」有時夜攀獅子山，山下萬家登火點綴出香港之美，她發自內心祈願：「希望咁靚嘅香港，有佢哋（年輕人）每一位。」