【逃犯條例】邱騰華料過年後經濟更差　如不同舟共濟　會一同倒閉

反修例風波持續超過半年，臨近農曆年旅遊旺季，不少旅遊業及酒店業人士叫苦連天，歎謂生意大不如前。商務及經濟發展局局長邱騰華今早接受無綫電視節目《講清講楚》訪問，稱本港可能出現經濟滯後情況，預計過年後會進一步轉差，「會有企業捱唔住，失業率攀升」；他指，不少業主已願意減租，他寄語一眾業主：「（經濟）嚴冬絕對不會短，如不和企業同舟共濟，會一同倒閉。」 他表示，政府已透過三條路線為業界紓困，包括減低企業負擔、推出九成信貸保證計劃及「綠色旅遊」。

邱騰華稱，香港可能出現經濟滯後情況，現時3.2% 的失業率尚未到最低點，預計過農曆年後會進一步轉差。（資料圖片／羅君豪攝）

邱騰華稱，香港可能出現經濟滯後情況，現時3.2% 的失業率尚未到最低點，預計過農曆年後會進一步轉差。他預計屆時會有企業「捱唔住，失業率攀升」。邱騰華續說，得悉不少業主已願意減租，他寄語一眾業主：「（經濟）嚴冬絕對不會短，如不和企業同舟共濟，會一同倒閉。」

他表示政府已透過三條路線為業界紓困。首條路線冀能減低企業負擔，政府最高減稅2萬元、補貼水電費及租金減半；第二條路線為九成信貸保證計劃，讓中、小、微企可向銀行借錢；而第三條路線為「綠色旅遊」，針對受影響較嚴重的旅遊及零售業。

「綠色旅遊」料增5萬旅客 邱騰華：本港能應付

被問及本地郊野公園是否能負荷「綠色旅遊」，邱騰華表示，本港有24個郊野公園，現時每年有1200至1300萬人次到訪。而計劃將令每年新增約5萬名旅客，他認為「絕對可以應付，大家應該好好享受地質資源。」